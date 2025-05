Lilia Lemoine y un inesperado mensaje dedicado a Ricardo Darín.

Lilia Lemoine cruzó a Ricardo Darín tras sus dichos en el programa de Mirtha Legrand. Las mismas aludieron al precio de las empanadas en medio de la crisis económica generada por el Gobierno de Javier Milei. "¿Dónde pide empanadas este señor?", exclamó la integrante de La Libertad Avanza.

Todo comenzó en la mesa de Mirtha Legrand. Allí, Ricardo Darín analizó la actualidad económica con la siguiente afirmación: "Ahora que están sacando los dólares de los colchones. El tema son los colchones, muchos están un poco apolillados. La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Una docena de empanadas vale 48 mil pesos. ¡Cuarenta y ocho mil pesos!".

"Está todo muy caro, los precios", asintió Mirtha Legrand, a lo que Ricardo Darín respondió: "No entiendo muy bien, hay algo que no me termina de cerrar. Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando". Tras sus dichos, Lilia Lemoine salió al cruce.

"¿Dónde pide empanadas este señor? ¡No en los mismos lugares que yo! Justo el cura (NdeR: el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva) hoy decía que los políticos no sabían cuánto costaban las cosas... los actores tampoco", sentenció Lilia Lemoine. A través de sus redes sociales, la protagonista decidió polemizar tras las afirmaciones de Ricardo Darín.

Lilia Lemoine y un inesperado mensaje dedicado a Ricardo Darín.

El origen de todo: qué dijo Ricardo Darín sobre las "empanadas"

Ricardo Darín acudió como invitado al ciclo de televisión de Mirtha Legrand y allí dio a conocer lo que piensa de la crisis social y económica que vive la Argentina. En un contundente descargo, el actor se pronunció sobre las políticas del presidente de la Nación, Javier Milei, y también las de Luis Caputo como Ministro de Economía.

El protagonista de la exitosa serie El Eternauta fue consultado por la realidad de Argentina y fue contundente a la hora de responder: apuntó de manera directa hacia las declaraciones de Caputo, en alusión al plan para que los argentinos puedan usar los "dólares que tienen debajo del colchón" y se refirió a lo caro que está el costo de vida para los ciudadanos.

Qué despertó la ira de Javier Milei: los dichos de Ricardo Darín en lo de Mirtha Legrand

"La veo muy bien (a Argentina). Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones. El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero...", soltó Darín con su icónica ironía. Y luego sostuvo: "La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido?".

En tanto, el actor de 68 años manifestó su preocupación por lo elevados que están los precios en el país: "No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Los precios son terribles. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”.