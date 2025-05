Llaryora anunció una nueva sede de la Universidad Provincial: "Con la gente adentro"

Martín Llaryora anunció la construcción de una nueva sede de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC)

Luego de la inauguración de una obra de gas que la Provincia ejecutó para la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), el gobernador Martín Llaryora anunció la construcción de una nueva sede de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), esta vez en la zona sur de la Capital. La inversión será de más de 4.500 millones de pesos y el plazo estimado para la construcción es de 18 meses.

Mientras la motosierra del presidente Javier Milei provocó un desguace en el sistema educativo, el mandatario cordobés se diferencia de las medidas del libertario y lleva adelante políticas públicas en beneficio de los cordobeses.

En un acto con funcionarios provinciales y municipales, Llaryora aseguró que, en un momento "donde todos hablan del superávit fiscal, ese superávit tiene que tener corazón humano, los números tienen que cerrar con la gente adentro". Y agregó: "Cuando uno ve por qué Córdoba no para, es por cosas como esta que vamos a hacer. Córdoba no para porque mientras otros desfinancian la educación pública, nosotros construimos universidades, construimos progreso y futuro”.

La Sede Regional Zona Sur de la UPC estará emplazada en un terreno colindante al CPC de barrio Villa El Libertador: la superficie cubierta será de unos 2.400 m², tendrá licenciaturas con titulación intermedia y se abrirán nuevas ofertas académicas de jerarquía.

“Esta decisión va a transformar la realidad de los pueblos de la zona sur. La meta a veces es terminar la secundaria. Lo que vamos a hacer ahora con este edificio es correr la meta. Ahora la meta es mi hijo el universitario, mi hijo el profesional. Y la van a ver acá en el barrio. La diferencia es solo tener la oportunidad”, afirmó Llaryora.

Por su parte, el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, valoró este anuncio como parte de los procesos de transformación en materia educativa: “Seguimos dando alas a la educación, porque la educación pública en Córdoba no para”, señaló.

Mientras que la rectora de la UPC, Julia Cuneo, subrayó el carácter federal de la institución educativa, ya que permite “que la educación superior provincial llegue a lo largo y a lo ancho de toda nuestra provincia”.

La Sede Regional Zona Sur de la UPC estará emplazada en un terreno colindante al CPC de barrio Villa El Libertador

Desfinanciamiento: en Córdoba advierten que el plan del gobierno de Milei es "vaciar las universidades"

Las universidades nacionales intensifican su lucha contra el ajuste del gobierno de Milei. Desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (Adiuc) revelaron que hubo un "muy alto acatamiento" al paro universitario del pasado martes 20 de mayo.

La medida de fuerza se enmarcó en la Semana Nacional de Protesta y Visibilización, anunciada por la CONADU. La situación es crítica: el veto del Presidente al proyecto de financiamiento y la prorroga por segundo año consecutivo del Presupuesto 2023 determinan un panorama preocupante para la educación universitaria.

Adiuc denuncia que las casas de altos estudios llevan acumuladas una pérdida de seis salarios desde diciembre de 2023 y alertaron que las consecuencias de estas políticas "son alarmantes y, en muchos casos, irreversibles".

"En estos primeros cinco meses de 2025, hemos recibido aumentos por debajo de la inflación anunciada. Esto hace que la caída del salario sea la más pronunciada en relación con todos los sectores del trabajo y nos genera una perspectiva sombría para el futuro", afirmó la secretaria General del gremio, Leticia Medina.

Medina analizó que "el único plan del Gobierno es liquidar el salario docente y no docente, y vaciar las universidades"; algo que, subrayó, "ya está pasando". Y sostuvo que "docentes jóvenes o de categorías más bajas están dejando las universidades y en algunos casos, eligiendo irse del país".

"Estamos perdiendo docentes e investigadores y tenemos concursos vacantes. Son fenómenos que ya se han dado en otras épocas, con desmantelamiento del sistema científico y de la universidad pública", advirtió en diálogo con el medio La Nueva Mañana. El próximo martes 27 de mayo habrá una concentración en el Consejo Superior para reactivar la paritaria local y demandar acompañamiento en la pelea por salarios y presupuesto.