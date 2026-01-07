Las fechas fueron informadas por la Secretaría de Educación de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

El gobierno nacional compartió el calendario escolar de este año, estableciendo cuándo empiezan las clases en 2026 y cuándo serán las vacaciones de invierno en cada provincia. Las fechas fueron informadas por la Secretaría de Educación de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Además, el cronograma indica la fecha de finalización del ciclo lectivo. Todas las fechas abarcan los niveles de inicial, primaria, secundaria y terciario. La primera de las provincias en volver a las aulas será Santiago del Estero el miércoles 18 de febrero, en plena temporada de calores intensos a los que está acostumbrada la región.

Mientras que la última provincia en cerrar el ciclo lectivo 2026 será en La Pampa. Por su parte, la Ciudad y Provincia de Buenos Aires ya había oficializado su cronograma y volverán a las aulas el 25 de febrero y 2 de marzo, respectivamente.

Cuándo empiezan las clases en 2026: CABA y Provincia de Buenos Aires

En CABA las clases empezarán el 25 de febrero para el nivel primario y el 2 de marzo para el secundario. Está previsto que las mismas finalicen el 18 de diciembre.

Por su parte, los chicos volverán a las aulas en Provincia de Buenos Aires el 2 de marzo, tanto primaria como secundaria. Las clases terminarán el 18 de diciembre. En ambos distritos, las vacaciones de invierno serán del 20 al 31 de julio.

Cuándo empiezan las clases en 2026 en cada provincia

Catamarca: 2 de marzo

Chaco: 2 de marzo

Chubut: 23 de febrero

Córdoba: 2 de marzo

Corrientes: 2 de marzo

Entre Ríios: 2 de marzo

Formosa: 2 de marzo

Jujuy: 23 de febrero

La Pampa: 2 de marzo

La Rioja: 2 de marzo

Mendoza: 25 de febrero

Misiones: 2 de marzo

Neuquén: 25 de febrero

Río Negro: 2 de marzo

Salta: 2 de marzo

San Juan: 2 de marzo

San Luis: 23 de febrero

Santa Cruz: 25 de febrero

Santa Fe: 2 de marzo

Santiago del Estero: 18 de febrero

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 24 de febrero

Tucumán: 2 de marzo

Fechas de finalización de clases en 2026

Catamarca: 18 de diciembre

Chaco: 18 de diciembre

Chubut: 18 de diciembre

Córdoba: 18 de diciembre

Corrientes: 18 de diciembre

Entre Ríios: 18 de diciembre

Formosa: 17 de diciembre

Jujuy: 18 de diciembre

La Pampa: 23 de diciembre

La Rioja: 18 de diciembre

Mendoza: 22 de diciembre

Misiones: 18 de diciembre

Neuquén: 18 de diciembre

Río Negro: 18 de diciembre

Salta: 18 de diciembre

San Juan: 18 de diciembre

San Luis: 18 de diciembre

Santa Cruz: 18 de diciembre

Santa Fe: 18 de diciembre

Santiago del Estero: 18 de diciembre

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 18 de diciembre

Tucumán: 18 de diciembre

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Argentina: el calendario por provincia