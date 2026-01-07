El gobierno nacional compartió el calendario escolar de este año, estableciendo cuándo empiezan las clases en 2026 y cuándo serán las vacaciones de invierno en cada provincia. Las fechas fueron informadas por la Secretaría de Educación de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano.
Además, el cronograma indica la fecha de finalización del ciclo lectivo. Todas las fechas abarcan los niveles de inicial, primaria, secundaria y terciario. La primera de las provincias en volver a las aulas será Santiago del Estero el miércoles 18 de febrero, en plena temporada de calores intensos a los que está acostumbrada la región.
Mientras que la última provincia en cerrar el ciclo lectivo 2026 será en La Pampa. Por su parte, la Ciudad y Provincia de Buenos Aires ya había oficializado su cronograma y volverán a las aulas el 25 de febrero y 2 de marzo, respectivamente.
Cuándo empiezan las clases en 2026: CABA y Provincia de Buenos Aires
En CABA las clases empezarán el 25 de febrero para el nivel primario y el 2 de marzo para el secundario. Está previsto que las mismas finalicen el 18 de diciembre.
Por su parte, los chicos volverán a las aulas en Provincia de Buenos Aires el 2 de marzo, tanto primaria como secundaria. Las clases terminarán el 18 de diciembre. En ambos distritos, las vacaciones de invierno serán del 20 al 31 de julio.
Cuándo empiezan las clases en 2026 en cada provincia
- Catamarca: 2 de marzo
- Chaco: 2 de marzo
- Chubut: 23 de febrero
- Córdoba: 2 de marzo
- Corrientes: 2 de marzo
- Entre Ríios: 2 de marzo
- Formosa: 2 de marzo
- Jujuy: 23 de febrero
- La Pampa: 2 de marzo
- La Rioja: 2 de marzo
- Mendoza: 25 de febrero
- Misiones: 2 de marzo
- Neuquén: 25 de febrero
- Río Negro: 2 de marzo
- Salta: 2 de marzo
- San Juan: 2 de marzo
- San Luis: 23 de febrero
- Santa Cruz: 25 de febrero
- Santa Fe: 2 de marzo
- Santiago del Estero: 18 de febrero
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 24 de febrero
- Tucumán: 2 de marzo
Fechas de finalización de clases en 2026
- Catamarca: 18 de diciembre
- Chaco: 18 de diciembre
- Chubut: 18 de diciembre
- Córdoba: 18 de diciembre
- Corrientes: 18 de diciembre
- Entre Ríios: 18 de diciembre
- Formosa: 17 de diciembre
- Jujuy: 18 de diciembre
- La Pampa: 23 de diciembre
- La Rioja: 18 de diciembre
- Mendoza: 22 de diciembre
- Misiones: 18 de diciembre
- Neuquén: 18 de diciembre
- Río Negro: 18 de diciembre
- Salta: 18 de diciembre
- San Juan: 18 de diciembre
- San Luis: 18 de diciembre
- Santa Cruz: 18 de diciembre
- Santa Fe: 18 de diciembre
- Santiago del Estero: 18 de diciembre
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 18 de diciembre
- Tucumán: 18 de diciembre
Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Argentina: el calendario por provincia
- Catamarca: del 13 al 24 de julio
- Chaco: del 20 al 31 de julio
- Chubut: del 13 al 24 de julio
- Córdoba: del 6 al 17 de julio
- Corrientes: del 13 al 24 de julio
- Entre Ríos: del 6 al 17 de julio
- Formosa: del 13 al 24 de julio
- Jujuy: del 13 al 24 de julio
- La Pampa: del 13 al 24 de julio
- La Rioja: del 13 al 24 de julio
- Mendoza: del 6 al 17 de julio
- Misiones: del 13 al 24 de julio
- Neuquén: del 13 al 24 de julio
- Río Negro: del 13 al 24 de julio
- Salta: del 13 al 24 de julio
- San Juan: del 6 al 17 de julio
- San Luis: del 6 al 17 de julio
- Santa Cruz: del 13 al 24 de julio
- Santa Fe: del 6 al 17 de julio
- Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: del 13 al 24 de julio
- Tucumán: del 13 al 24 de julio