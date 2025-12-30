Cuándo empiezan las clases 2026 en Argentina: las fechas confirmadas en cada provincia

Mientras en algunas jurisdicciones las aulas ya quedaron vacías y en otras el cierre se estira hasta después de Navidad, el foco empieza a correrse hacia el próximo año. El calendario escolar 2026 en Argentina ya comenzó a delinearse y trae definiciones importantes para que tengan en cuenta las familias, los docentes y los estudiantes.

A través de la Secretaría de Educación y en línea con lo establecido por el Consejo Federal de Educación (CFE), el Gobierno ratificó la obligación de cumplir un mínimo de 190 días efectivos de clase, una meta que busca reforzar la calidad educativa en un sistema atravesado por fuertes desigualdades territoriales.

Cuándo arrancan las clases en 2026: las provincias que ya confirmaron fechas

Si bien cada provincia conserva autonomía para definir su cronograma, estas jurisdicciones ya oficializaron el inicio del ciclo lectivo 2026:

Ciudad de Buenos Aires

Primaria: miércoles 25 de febrero.

miércoles 25 de febrero. Secundaria: 2 de marzo.

2 de marzo. Fin de clases: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. Receso invernal: entre el 20 y 31 de julio.

Provincia de Buenos Aires

Inicial, Primaria y Secundario: lunes 2 de marzo.

lunes 2 de marzo. Superior: 16 de marzo.

16 de marzo. Formación Profesional: 9 de marzo.

9 de marzo. Fin de clases Inicial, Primaria y Secundario: 22 de diciembre.

22 de diciembre. Fin de clases Superior : 27 de noviembre.

: 27 de noviembre. Fin de clases Formación Profesional: 18 de noviembre.

18 de noviembre. Receso invernal: entre el 20 y 31 de julio.

Córdoba

Inicio: lunes 2 de marzo (todos los niveles).

lunes 2 de marzo (todos los niveles). Fin: 18 de diciembre.

18 de diciembre. Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio.

Mendoza

Inicial, Primaria y 1° año de Secundaria: 25 de febrero.

25 de febrero. Resto de Secundaria: 2 de marzo.

2 de marzo. Fin de clases: 22 de diciembre.

22 de diciembre. Receso invernal: del 6 al 17 de julio.

Salta

Inicio: 2 de marzo.

2 de marzo. Fin: 18 de diciembre.

18 de diciembre. Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.

Santa Fe

Inicio: lunes 2 de marzo (todos los niveles)

lunes 2 de marzo (todos los niveles) Fin del ciclo Inicial, Primaria y Especial: 18 de diciembre.

18 de diciembre. Fin del ciclo del Secundario y Superior: 11 de diciembre.

11 de diciembre. Receso invernal: del 6 al 17 de julio.

del 6 al 17 de julio. Presentación docente: 23 de febrero.

Formosa

Inicial, Primario y Secundario: 2 de marzo.

2 de marzo. Nivel Superior: 16 de marzo.

16 de marzo. Fin de clases: 17 de diciembre (Superior: 5 de diciembre).

17 de diciembre (Superior: 5 de diciembre). Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.

Chaco