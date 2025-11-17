Cuándo empiezan las vacaciones de verano 2025-2026 en cada provincia de Argentina

Falta solo semanas para que terminen las clases y comiencen las vacaciones de verano 2026. En medio de las emoción de grandes y chicos por finalizar el año y descansar, cada provincia define su propio calendario escolar que podría empezar entre el 12 y 22 de diciembre.

Las diferencias en el calendario se deben a que cada distrito puede tener feriados locales distintos y, de todas formas, deben garantizar las 190 jornadas mínimas de cursada. Por lo tanto, el último día de clases, como el inicio del ciclo lectivo o las vacaciones de invierno, se dan en fechas diferentes a lo largo y ancho de todo el país.

Cada provincia comenzará las vacaciones de verano en una fecha diferente

Provincia por provincia: cuándo terminan las clases y empiezan las vacaciones de verano

Las vacaciones de verano 2026 comenzarán en distintas fechas a lo largo del mes de diciembre, cada autoridad provincial determinó lo siguiente:

Provincia de Buenos Aires: 22 de diciembre de 2025. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 19 de diciembre de 2025. Catamarca: 12 de diciembre de 2025. Chaco: 19 de diciembre de 2025. Chubut:19 de diciembre de 2025. Córdoba: 19 de diciembre de 2025. Corrientes: 19 de diciembre de 2025. Entre Ríos: 19 de diciembre de 2025. Formosa: 19 de diciembre de 2025. Jujuy: 12 de diciembre de 2025. La Pampa: 26 de diciembre de 2025.

Las clases terminan en fechas diferentes de acuerdo a cada provincia

La Rioja: 19 de diciembre de 2025. Mendoza: 19 de diciembre de 2025. Misiones: 22 de diciembre de 2025. Neuquén: 19 de diciembre de 2025. Río Negro: 19 de diciembre de 2025. Salta: 22 de diciembre de 2025. San Juan: 19 de diciembre de 2025. San Luis: 19 de diciembre de 2025. Santa Cruz: 18 de diciembre de 2025. Santa Fe: 12 de diciembre de 2025. Santiago del Estero: 19 de diciembre de 2025. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19 de diciembre de 2025. Tucumán: 19 de diciembre de 2025.

¿Cuántos feriados quedan en 2025?

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turístico

Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional que se conmemora habitualmente el 20 de noviembre.

Diciembre