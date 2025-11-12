Se abre la inscripción para ingresar a la UBA en 2026: cuándo y cómo hacer

La Universidad de Buenos Aires (UBA) es una de las más prestigiosas de la Argentina y del mundo. De hecho, es la única institución educativa latinoamericana presente en el ranking QS Quacquarelli Symonds 2025 tras la salida de la Universidad Católica de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Por eso, muchos estudiantes de nuestro país eligen formarse en sus aulas. Y para aquellos que estén interesados en ingresar a la UBA en el 2026 para estudiar una carrera universitaria, las inscripciones al CBC comienzan esta misma semana.

Según comunicó la casa de estudios, estará abierta la inscripción al Ciclo Básico Común 2026 desde este viernes 14 hasta el viernes 28 de noviembre inclusive para personas que nunca cursaron una carrera en la Universidad de Buenos Aires y que tengan intenciones de hacer el CBC o el UBA XXI a distancia para luego empezar su formación en la facultad correspondiente.

Las fechas de inscripción también se abrirán en el mes de febrero 2026 (todavía sin fecha estipulada) para hacer este trámite y también los siguientes:

Re-matriculación: para estudiantes del CBC que no cuenten con usuario en SIU Guaraní.

Cambio de carrera: para quienes deseen modificar su carrera y ya tengan usuario SIU Guaraní.

Simultaneidad de carrera: para quienes quieran cursar dos carreras al mismo tiempo y ya cuenten con SIU Guaraní.

Requisitos y documentación para inscribirse al CBC

Los estudios en la UBA, por supuesto, son gratuitos y no se necesita hacer un examen de ingreso para entrar.

Ahora bien, para realizar el trámite de inscripción al CBC sí se requiere tener:

DNI argentino vigente.

Certificado de estudios secundarios completos.

Es importante tener en cuenta que el certificado del colegio secundario debe estar legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA. La legalización se realiza a través de la plataforma TAD (Trámites a Distancia). Se debe seleccionar la opción de "Solicitud de Legalización de títulos secundarios y convalidación de secundarios".

Para aquellos que no tengan el certificado de estudios, como es el caso de los estudiantes que acaban de terminar la escuela, se puede presentar una constancia del título en trámite.

Cómo es el proceso de inscripción en la UBA

Para inscribirse en la UBA , los interesados que nuncan hayan cursado una carrera aquí deberán:

Realizar la preinscripción online (desde el viernes 14) en la plataforma del CBC donde se deberá colocar número de documento y nombre.

Luego al usuario se lo derivará a la plataforma Preingreso de la UBA para que complete nuevos datos. Al terminar el proceso, recibirá un mail de confirmación.

Lo siguiente será presentar la documentación en la sede del CBC requerida para iniciar sus estudios. Para ello, los usuarios deberán reservar un turno en la página cbc.uba.ar. Los plazos límites para hacerlo se publican en su calendario académico.

¿Qué es el CBC?

En la UBA, el Ciclo Básico Común, como su nombre lo indica, es un año de formación que deben hacer obligatoriamente todos los estudiantes que deciden estudiar en esta institución. Está compuesto por seis materias: dos comunes, dos específicas de la carrera y dos según la orientación.