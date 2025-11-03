Conmoción en la UBA: investigan la muerte de un estudiante en la Facultad de Medicina

Un estudiante de la carrera de Nutrición murió tras caer desde el séptimo piso del edificio de la Facultad de Medicina, de la Universidad de Buenos Aires. En este marco, la Casa de Altos Estudios decretó duelo y activo un protocolo de asistencia psicológica. La Justicia investiga el hecho y lo caratuló como "muerte dudosa".

El episodio ocurrió el viernes pasadas las 18 horas, en un edificio, ubicado en la calle Uriburu al 900, en el barrio porteño de Recoleta, donde estudian miles de jóvenes de carreras vinculadas a la salud. Según fuentes policiales, el joven, de 30 años, fue hallado en el pulmón de la escalera del subsuelo con heridas graves en el rostro y politraumatismos múltiples. Personal del SAME acudió tras recibir un aviso que indicaba que una persona había caído por el hueco de la escalera desde un piso superior. Fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones.

La causa fue caratulada como “averiguación de muerte dudosa”, con el fin de que se determinen las circunstancias precisas del hecho. Interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, a cargo del fiscal Patricio Lugones, quien ordenó la realización de la autopsia. Los resultados preliminares serán elevados en las próximas horas para su análisis.

El comunicado de la Facultad de Medicina

En este marco, la Facultad de Medicina decretó jornada de duelo institucional y suspendió sus actividades académicas. En un comunicado difundido en redes sociales, expresó: “Comunicamos con profunda tristeza que se produjo el fallecimiento de un alumno de nuestra Facultad, perteneciente a la carrera de Nutrición. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros de estudio en este momento de profundo dolor”.

Además, se informó que se activaron los protocolos de acompañamiento psicológico para la comunidad educativa: “Continuaremos fortaleciendo nuestras acciones de acompañamiento en lo concerniente a la salud mental”.

Las autoridades, en tanto, solicitaron a los medios de comunicación tratar el tema con sensibilidad y respeto por la familia y sus allegados. También confirmaron que no emitirán declaraciones adicionales, tras el pedido de privacidad de los familiares: “El caso está en manos de la Justicia, que lleva adelante la investigación correspondiente. Las autoridades de la Facultad no son el medio competente para ofrecer detalles sobre lo ocurrido”.