Mayoristas rechazaron la paritaria de Comercio: "Costos ocultos"

Los autoservicios mayoristas cuestionaron el acuerdo que firmó el gremio de Comercio con las cámaras del sector, que incluye un nuevo bono de $60.000 para los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. También extendieron hasta marzo la suma fija no remunerativa de $40.000 que había sido acordada meses atrás

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) sostuvo que el entendimiento, que alcanza a 1,2 millones de trabajadores, implica un incremento de “costos ocultos” que afectan la competitividad del sector. “No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte”, señalaron desde CADAM en un comunicado.

Este sábado, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) suscribieron un nuevo acuerdo en el marco de la paritaria para la actividad mercantil.

Entre los puntos cuestionados mencionan el aumento automático de aportes obligatorios vinculados a instituciones y seguros que, según afirman, no benefician directamente ni a trabajadores ni a empleadores. Uno de los ejemplos es el aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por empleado.

Según CADAM, este fondo “se redistribuye en gran parte entre la CAC y CAME bajo el pretexto de capacitación”, y se incrementa con cada aumento paritario. “Con cada aumento paritario se ‘autobenefician’ con mayor recaudación”, sostiene el documento.

El texto también hace referencia al Decreto 149/2025, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que prohíbe imponer cargas económicas en beneficio de cámaras empresarias a empleadores que no sean asociados, salvo aceptación voluntaria. Sin embargo, INACAP obtuvo una medida cautelar alegando ser un instituto independiente, por lo que el aporte continúa vigente. En el marco judicial, la entidad declaró recaudar más de $30 mil millones anuales.

CADAM menciona, además, otros conceptos cuyo valor sube junto con las paritarias: el seguro complementario de retiro La Estrella, que desde junio de 2025 equivale al 1,6% del salario, y la Contribución Solidaria por COVID-19 destinada a OSECAC, creada en 2021 y aún vigente “incluso si el trabajador no está afiliado a la obra social”.

Ante este escenario, los mayoristas reclaman una reforma laboral que elimine estas cargas y permita que esos montos se integren directamente al salario. “Basta de esconderse detrás de un recibo de sueldo o un ticket de venta”, expresaron.

La entidad insiste también en formar parte de la mesa paritaria. “No entendemos por qué el Secretario de Trabajo no nos deja sentar en la mesa paritaria”, señalaron, remarcando que las decisiones que afectan al sector se toman sin su participación.