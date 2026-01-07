Tigre denunció que la suspensión del Tren Mitre perjudica al turismo y a la economía local

El municipio de Tigre cuestionó con dureza la decisión del gobierno nacional y de Trenes Argentinos de interrumpir por 49 días el servicio del ramal Tigre del tren Mitre, entre el 10 de enero y el 28 de febrero, al advertir que la medida provocará un fuerte impacto económico, social y turístico en el distrito.

Según informaron las autoridades nacionales, el corte total del servicio responde a obras de renovación de vías entre las zonas de Maldonado y Tigre, en el marco de la Emergencia Ferroviaria. Los trabajos incluyen el recambio de rieles y durmientes y tareas de infraestructura consideradas “urgentes para la seguridad operacional”, lo que implicará la suspensión completa del ramal durante casi dos meses.

Desde la comuna a cargo del intendente Julio Zamora señalaron que el corte del servicio afecta a miles de trabajadores que utilizan diariamente el tren para trasladarse y cuyos ingresos no alcanzan para afrontar el costo creciente de los colectivos. Además, advirtieron que la interrupción se da en plena temporada de verano y pone en riesgo la actividad de comercios y prestadores turísticos, en un municipio que recibe un importante flujo de visitantes, especialmente los fines de semana.

“El daño no es solo para quienes viajan a trabajar, sino para toda la comunidad tigrense”, remarcaron desde el gobierno local, al sostener que 49 días sin tren equivalen a perder la temporada turística de verano. En ese sentido, indicaron que la estación de Tigre es una puerta de entrada clave para el turismo de cercanía y que la medida amenaza la principal fuente de ingresos de numerosos vecinos.

El intendente Julio Zamora reclama por el impacto de las obras y la falta de diálogo.

El Municipio también denunció la falta de diálogo con la gestión de Javier Milei y con Trenes Argentinos para buscar alternativas que reduzcan el impacto del corte. A ese escenario se suma, según advirtieron, la reciente decisión de la línea 60 de colectivos de discontinuar su histórico recorrido completo entre Constitución y Tigre, lo que profundiza el aislamiento del distrito y complica aún más la movilidad diaria.

Ante este panorama, la comuna volvió a exigir medidas de mitigación, como la implementación de un corredor de autobuses que cubra el trayecto Retiro–Tigre mientras duren las obras. “Se trata de un servicio esencial y de una comunidad entera que no fue tenida en cuenta”, señalaron, al tiempo que reclamaron soluciones urgentes para evitar un perjuicio económico que calificaron como “enorme”.