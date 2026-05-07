Hay una mascarilla casera para el pelo que se prepara solamente con dos ingredientes y te ayuda a que se vea más fuerte, brilloso y te crezca más rápido. No es necesario que gastes una fortuna en productos de peluquería y es muy fácil de preparar.
Esta mascarilla se hace a base de lino. "Es literalmente semillas de lino y agua. Nada más. Y el resultado me sorprendió muchísimo", asegura Ailu Tokman, creadora de contenido.
El lino es usado históricamente para el cabello por su alto contenido en ácidos grasos omega-3, vitamina E y proteínas, nutrientes que hidratan profundamente, fortalecen la fibra capilar y aportan brillo.
"Después de hervirlas y hacer todo el proceso, queda como un gel natural que va directo a la heladera. Se enfría, toma textura y listo para usar", añade la creadora del video. Lo mejor es que podés prepararlo en minutos y te rinde para toda la semana. "Lo usé en el pelo y me dejó súper suave, con brillo y 0 pesado. Dura hasta 7 días en la heladera, así que podés prepararlo y tenerlo listo para la semana", concluye.
Mascarilla casera de lino y agua para el cabello
Ingredientes
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200 g de semillas de lino
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Agua
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Un lienzo o tela para colar
Preparación
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Verter en una olla agua y semillas de lino.
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Opcionalmente podés añadirle cáscara de limón y/o naranja para darle un mejor olor, pero no es necesario.
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Llevar al fuego hasta que hierva. Mezclar lentamente con una cuchara de madera para que las semillas no se peguen en la base. Aproximadamente en 20 minutos vas a notar que toma una textura de moco, que es la buscada para este tipo de mascarilla.
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Poné un lienzo o tela sobre un recipiente y colá la preparación. La idea es que te quedes con la parte del gel, sin las semillas.
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Guardá en un frasco herméticamente cerrado y llevalo a la heladera, ya que es fundamental usarlo en frío. Dura una semana refrigerado.
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¡Listo!