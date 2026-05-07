Solo 2 ingredientes: la mascarilla casera definitiva para un pelo suave, brilloso y largo.

Hay una mascarilla casera para el pelo que se prepara solamente con dos ingredientes y te ayuda a que se vea más fuerte, brilloso y te crezca más rápido. No es necesario que gastes una fortuna en productos de peluquería y es muy fácil de preparar.

Esta mascarilla se hace a base de lino. "Es literalmente semillas de lino y agua. Nada más. Y el resultado me sorprendió muchísimo", asegura Ailu Tokman, creadora de contenido.

El lino es usado históricamente para el cabello por su alto contenido en ácidos grasos omega-3, vitamina E y proteínas, nutrientes que hidratan profundamente, fortalecen la fibra capilar y aportan brillo.

"Después de hervirlas y hacer todo el proceso, queda como un gel natural que va directo a la heladera. Se enfría, toma textura y listo para usar", añade la creadora del video. Lo mejor es que podés prepararlo en minutos y te rinde para toda la semana. "Lo usé en el pelo y me dejó súper suave, con brillo y 0 pesado. Dura hasta 7 días en la heladera, así que podés prepararlo y tenerlo listo para la semana", concluye.

Mascarilla casera de lino y agua para el cabello

Ingredientes

200 g de semillas de lino

Agua

Un lienzo o tela para colar

Preparación