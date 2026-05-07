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Solo 2 ingredientes: la mascarilla casera definitiva para un pelo suave, brilloso y largo

La mascarilla casera más fácil de hacer para tener el pelo más largo, suave y brillante.

07 de mayo, 2026 | 16.04

Hay una mascarilla casera para el pelo que se prepara solamente con dos ingredientes y te ayuda a que se vea más fuerte, brilloso y te crezca más rápido. No es necesario que gastes una fortuna en productos de peluquería y es muy fácil de preparar.

Esta mascarilla se hace a base de lino. "Es literalmente semillas de lino y agua. Nada más. Y el resultado me sorprendió muchísimo", asegura Ailu Tokman, creadora de contenido.

El lino es usado históricamente para el cabello por su alto contenido en ácidos grasos omega-3, vitamina E y proteínas, nutrientes que hidratan profundamente, fortalecen la fibra capilar y aportan brillo.

"Después de hervirlas y hacer todo el proceso, queda como un gel natural que va directo a la heladera. Se enfría, toma textura y listo para usar", añade la creadora del video. Lo mejor es que podés prepararlo en minutos y te rinde para toda la semana. "Lo usé en el pelo y me dejó súper suave, con brillo y 0 pesado. Dura hasta 7 días en la heladera, así que podés prepararlo y tenerlo listo para la semana", concluye.

MÁS INFO

Mascarilla casera de lino y agua para el cabello

Ingredientes

  • 200 g de semillas de lino

  • Agua

  • Un lienzo o tela para colar

Preparación

  1. Verter en una olla agua y semillas de lino.

  2. Opcionalmente podés añadirle cáscara de limón y/o naranja para darle un mejor olor, pero no es necesario. 

  3. Llevar al fuego hasta que hierva. Mezclar lentamente con una cuchara de madera para que las semillas no se peguen en la base. Aproximadamente en 20 minutos vas a notar que toma una textura de moco, que es la buscada para este tipo de mascarilla.

  4. Poné un lienzo o tela sobre un recipiente y colá la preparación. La idea es que te quedes con la parte del gel, sin las semillas.

  5. Guardá en un frasco herméticamente cerrado y llevalo a la heladera, ya que es fundamental usarlo en frío. Dura una semana refrigerado.

  6. ¡Listo!

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