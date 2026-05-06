“Arbitraria e infundada”: la Justicia anuló el recorte salarial de Zdero contra empleados de Producción en Chaco

El gobernador Leandro Zdero sufrió un fuerte revés judicial luego de que la Justicia frenara el recorte aplicado sobre el Fondo Estímulo Productivo (FEP), un componente clave del salario de los trabajadores del Ministerio de Producción. El fallo declaró “arbitraria e infundada” la reducción impulsada por el Ejecutivo y ordenó restituir los montos descontados, en medio de una creciente tensión política y gremial.

La resolución judicial cuestionó directamente la decisión oficial de reducir el adicional salarial, al considerar que se trató de una modificación unilateral de los ingresos de los empleados sin respaldo legal suficiente. En ese marco, la Justicia ordenó dejar sin efecto los descuentos y restablecer los valores originales del fondo.

El conflicto venía escalando desde hacía meses y afecta tanto a trabajadores activos como jubilados del área productiva. Según denunciaron los empleados, el recorte implicó pérdidas de entre el 80% y el 90% de sus ingresos vinculados al FEP, generando una fuerte caída salarial y un creciente malestar dentro del organismo.

La decisión judicial representa un golpe político para el Gobierno provincial, que quedó expuesto por una medida que ahora fue considerada irregular. Además, el fallo profundiza el conflicto abierto con los trabajadores, que mantienen protestas y reclamos desde principios de año.

En paralelo, el diputado provincial Santiago Pérez Pons respaldó públicamente a los empleados y sostuvo que la resolución “puso un límite expreso” a una política que calificó como injusta. Según relató NEA Hoy, el exministro de Hacienda remarcó que el Fondo Estímulo Productivo “forma parte del salario” y no puede ser tratado como un concepto discrecional sujeto a recortes.

“El ajuste afectó directamente la calidad de vida de cientos de familias”, señaló el legislador, quien además cuestionó la legalidad de las decisiones tomadas por el Ejecutivo provincial. El fallo también reavivó el debate político sobre las medidas de ajuste aplicadas en la administración pública chaqueña y abrió nuevas críticas contra la gestión de Zdero, en un contexto de creciente conflictividad laboral.

Pese a la resolución favorable para los trabajadores, el conflicto aún no está cerrado. La decisión judicial tiene carácter preliminar y todavía resta una definición de fondo sobre la legalidad definitiva del recorte. Mientras tanto, los empleados continúan en estado de alerta y no descartan profundizar las medidas de fuerza si no se garantiza el pago completo del adicional. Además, existe incertidumbre sobre una posible apelación por parte del Gobierno provincial, lo que podría extender aún más el conflicto.

El impacto del recorte

Esta medida fue tomada durante enero de 2026, de forma unilateral según denunciaron los empleados, lo que representa un golpe crítico al poder adquisitivo de sus familias, ya que vulnera derechos adquiridos y altera una estructura de ingresos consolidada durante una década.

La gravedad de la situación se refleja en el impacto directo sobre los haberes mensuales de los trabajadores del Ministerio de Producción: aseguran que la quita del FEP se traduce en una reducción de hasta el 95% de sus ingresos totales en los casos más extremos. A través de comunicados y asambleas, advirtió que el Gobierno descontó "el 80%" de su salario, señalando que la medida los deja en una situación de precariedad absoluta.

Según precisó el trabajador del Ministerio de Producción e integrante del gremio Unión Personal Civil de la Provincia (UPCP), Raúl Cantero Garcilazo, el Ministerio cuenta con unos 600 empleados, todos alcanzados por la medida. “El Fondo Estímulo representa hasta el 75% del salario. Sin ese ingreso, un empleado de planta con varios años de antigüedad pasa a cobrar alrededor de 600 o 700 mil pesos de bolsillo”, detalló en diálogo con Perfil.