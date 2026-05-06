Tres recomendaciones musicales de la semana: Valentina Olguín, Kehlani y Soffyy, artistas nuevos que tenés que escuchar.

Cada semana aparecen nuevos lanzamientos que renuevan playlists y confirman que la escena musical sigue en plena expansión. Entre el pop latino, el R&B internacional y la nueva camada urbana chilena, tres artistas se destacan esta semana por estrenos fuertes, crecimiento sostenido y propuestas que vale la pena descubrir: Valentina Olguín, Kehlani y Soffyy.

Desde Argentina hasta Estados Unidos y Chile, estas tres artistas llegan con novedades que prometen dar que hablar.

Valentina Olguín presenta “Kenzo” y consolida su nueva etapa solista

La cantautora argentina Valentina Olguín lanzó oficialmente su nuevo sencillo Kenzo, una propuesta que apuesta a conectar con el público desde un sonido fresco, actual y con fuerte presencia digital. El estreno internacional del videoclip se realizó el 22 de abril a través del canal de Chosen Few en YouTube, en una colaboración especial junto al canal oficial de la artista.

Este lanzamiento representa un nuevo paso en la carrera de la santiagueña de 26 años, que continúa consolidando su presencia en la escena musical luego de una importante trayectoria dentro de la cumbia pop. Su próximo show será el viernes 6 de junio en La Tangente, en Palermo, con banda en vivo e invitados especiales.

Kehlani lanzó su álbum más personal y celebra un momento histórico

La superestrella del R&B Kehlani, ganadora de dos premios Grammy, lanzó su esperado quinto álbum de estudio titulado simplemente KEHLANI, una obra homónima que llegó el 24 de abril de 2026, coincidiendo con su cumpleaños.

Los discos homónimos suelen ser los más personales de un artista, y este no es la excepción. El proyecto muestra a Kehlani en uno de sus momentos más honestos, combinando una narrativa íntima con el sonido sofisticado y emocional que la convirtió en una de las voces más influyentes del R&B contemporáneo. El álbum incluye colaboraciones de alto impacto con Big Sean, Brandy, Cardi B, Clipse, Leon Thomas, Lil Jon, Lil Wayne, Missy Elliott, T-Pain y Usher.

Soffyy, la nueva apuesta urbana chilena que ya suma millones

Desde Chile aparece una de las voces emergentes más prometedoras de la nueva escena urbana: Soffyy, nombre artístico de Soffya Vargas, una artista de apenas 18 años que ya acumula más de cuatro años de desarrollo artístico y un crecimiento sostenido en plataformas digitales.

Ella misma define su propuesta como un “Xperimental Raper; no type beat”, una combinación de sensibilidad pop con sonidos urbanos actuales, especialmente influenciados por el trap y el plug. Su estilo se caracteriza por una voz melódica que se entrelaza con sintetizadores y beats pegadizos, logrando una estética sonora fresca, honesta y auténtica.

En 2026 presentó los sencillos Tentación, Plugnsito y Crazy Dance, mientras continúa expandiendo su universo sonoro con nueva música y colaboraciones junto a una nueva generación de productores.