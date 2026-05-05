Queda en plena Ciudad de Buenos Aires y tiene 158 especies de plantas: el paseo gratuito para hacer en familia. Foto: Argentina la ruta nacional

La Ciudad de Buenos Aires está repleta de planes gratuitos para hacer en familia. Claro ejemplo es la Reserva Ecológica de la ciudad, que cuenta con nada menos que 158 especies de plantas. Perfecto para los amantes de la naturaleza, el recorrido se puede realizar tanto caminando como en bicicleta, con el Río de la Plata como paisaje de fondo.

Según explican desde el portal del Gobierno de la Ciudad, la mayor parte de la flora se encuentra en el humedal, especies características del delta del Paraná y la ribera platense. Asimismo, "en el bosque abundan laurel (Laurus nobilis), anacahuita (Blepharocalyx salicifolius), arce (Acer negundo) y ceibo (Erythrina crista-galli). Hay trepadoras: Cortina del cielo (Cissus verticillata) y uña de gato (Dolichandra unguis-cati). Se destacan dicotiledóneas como curupí (Sapium haematospermum), papa de río (Stigmaphyllon bonariense), sarandí blanco (Phyllanthus sellowianus)", detallan.

Cuáles son las especies de plantas que están en la Reserva Ecológica

En la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires se pueden encontran: "158 especies plantas, de las cuales las de mayor frecuencia y cobertura son: ligustrina (Ligustrum sinense), ligustro (Ligustrum lucidum), paraíso (Melia azedarach), carda (Dipsacus fullonum), pasto de Guinea (Megathyrsus maximus), tipa (Tipuana tipu), duraznillo de agua (Ludwigia sp.), morera (Morus alba), sorgo de Alepo (Sorghum halepense) y camalote (Louisiella elephantipes)", indican desde el mencionado portal web.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una Reserva Ecológica con 158 especies de plantas.

Qué días y horarios se puede visitar la Reserva Ecológica

La Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires se puede visitar de martes a domingos de 8 am a 6 pm. Los lunes el predio permanece cerrado. Se trata de 350 hectáreas, en las que se pueden disfrutar de recorridos libres o guiados por especialistas. Asimismo, desde el Gobierno de la Ciudad ofrecen visitas nocturnas, aunque el cupo es limitado con el fin de preservar las especies presentes.

"A la luz de la luna" es un "recorrido de 3 horas aproximadamente. El grupo será acompañado por uno de nuestros guías. Requiere de inscripción previa y es con cupo limitado( podés inscribirte vos y hasta un acompañante). Se realiza el viernes más cercano a la luna llena de cada mes", explican desde Buenos Aires Ciudad. En este sentido, detallan sobre la experiencia: "Con la luna llena iluminando, dejando atrás el murmullo de la ciudad y con el río como testigo, comienza el recorrido a través de los senderos y pasarelas interpretativas, donde podrán conocer la historia de la reserva, descubrir los distintos ambientes y la diversidad biológica del lugar, entendiendo así el propósito, tareas y funciones de un área protegida y la importancia de cuidar y valorar la Reserva Ecológica Costanera Sur", concluyen.