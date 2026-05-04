Un juez se muestra "consternado" por trato al sospechoso del tiroteo en la gala de Trump

FOTO DE ARCHIVO: Audiencia judicial de Cole Tomas Allen, sospechoso del tiroteo durante la cena de la WHCA, en Washington.

​Un juez estadounidense pidió disculpas el lunes al hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump por el trato "jurídicamente deficiente" que ha recibido en ‌una cárcel de Washington DC, que ‌incluyó ser sometido a vigilancia por riesgo de suicidio, ser separado de los demás reclusos y que se le negara una Biblia.

El juez federal Zia Faruqui dijo que le consternaban las condiciones en las que se encontraba Cole Allen, quien presuntamente disparó una escopeta durante un ataque frustrado contra Trump y altos cargos de su administración en una gala de prensa celebrada el 25 de abril.

El juez afirmó que ​las condiciones eran inadecuadas para ⁠una persona sin antecedentes penales.

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""Sea lo que sea lo que hayas pasado, te ‌pido disculpas", dijo Faruqui durante una vista judicial.

Faruqui afirmó que tiene ⁠la obligación de garantizar que este hombre de ⁠31 años, residente en el área de Los Ángeles, sea "tratado con la dignidad básica que merece un ser humano".

Allen aceptó la semana pasada permanecer detenido en la cárcel ⁠local de Washington después de que sus abogados dijeran que no impugnarían los ​argumentos de la fiscalía de que representaba un peligro. ‌Se le acusa de intento de asesinato ‌y delitos relacionados con armas de fuego y aún no se ha declarado ⁠culpable ni inocente.

La fiscal Jocelyn Ballantine afirmó que Allen dijo a los agentes del FBI tras su detención en el lugar de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca que no esperaba sobrevivir al presunto atentado.

Los abogados ​de Allen ‌expresaron su preocupación por el hecho de que se le sometiera a vigilancia por riesgo de suicidio a pesar de no mostrar tendencias suicidas durante una evaluación médica, se le alojara en una celda acolchada durante 23 horas al día y se le negara el acceso a una Biblia.

Desde ⁠entonces, Allen ha sido retirado de la vigilancia por riesgo de suicidio, pero permanece en régimen de aislamiento, una condición a la que sus abogados dijeron no oponerse.

"En este momento, no está funcionando. Es insuficiente. Creo que es legalmente deficiente", dijo Faruqui sobre el trato que recibe Allen en la cárcel.

El juez señaló que, si bien las acusaciones contra Allen son "extremadamente graves", la prisión preventiva no debe ser punitiva.

Faruqui comparó el trato recibido por ‌Allen con el de las personas que participaron en el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021, cuando los partidarios de Trump intentaron impedir que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020.

Faruqui señaló que los acusados en esos casos recibieron un trato más favorable a pesar ‌de haber incurrido en lo que el juez calificó de conducta comparable.

"Estoy fascinado y consternado", dijo el juez.

Muchos de los acusados por los disturbios del Capitolio, a quienes Trump ha ‌indultado desde entonces, también ⁠se opusieron al trato que recibieron en la misma cárcel de Washington y fueron alojados en una unidad separada del resto de reclusos.

Faruqui ​ordenó a un abogado de la cárcel que le informara antes del martes por la mañana de cuándo se tomaría una decisión definitiva sobre las condiciones de reclusión de Allen.

Con información de Reuters