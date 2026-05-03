Cómo quedó Franco Colapinto en el campeonato de pilotos tras el GP de Miami

El Gran Premio de Miami cerró con una novedad reglamentaria que alteró significativamente el clasificador final. Charles Leclerc, quien había cruzado la meta en la sexta posición, recibió una penalización de 20 segundos tras ser sancionado por exceder los límites de pista de forma sistemática en el cierre de la carrera. Esta decisión de los comisarios deportivos lo desplazó hasta el octavo lugar, permitiendo que Lewis Hamilton heredara la sexta plaza y, fundamentalmente, que Franco Colapinto escalara al séptimo puesto definitivo.

Con este ajuste, el piloto argentino sella su mejor actuación histórica en la máxima categoría, recolectando seis puntos que resultan vitales para su posición en el campeonato. En la tabla general, Andrea Kimi Antonelli se consolida como líder absoluto con 100 unidades, escoltado por George Russell. Por su parte, Leclerc cede terreno en la lucha por el título al quedar con 63 puntos, mientras que Colapinto logra instalarse en la undécima ubicación del certamen, ratificando su crecimiento constante en la presente temporada.

TABLA DE POSICIONES PILOTOS