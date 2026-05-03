Es una diseñadora argentina y formó parte de El Diablo Viste a la Moda 2: quién es Fabiana del Río (Foto: LinkedIn/Fabiana del Río)

El Diablo Viste a la Moda 2 ya se encuentra en el cine y uno de los datos más llamativos es que el talento argentino logró escabullirse entre los diseños de una de las producciones del año. La marca The Origin of All (TOA), de la diseñadora Fabiana del Río, fue elegida para formar parte del vestuario de la película.

TOA fue la única marca argentina que participó de una de las producciones más esperadas por la industria cinematográfica y la de la moda. Según se conoció, la diseñadora fue convocada por los reconocidos estilistas Molly Rogers y Danny Santiago para que diseñaran la prenda para que Meryl Streep la use en su icónico rol de Miranda Priestly.

El suéter para Miranda que pensaron dos diseñadores argentinos

La propia Fabiana de Río reveló en una publicación en redes sociales (en su Instagram Woolaknitters) que el objetivo era crear un suéter color borgoña, el tono del año, con escote bardot y un chal a juego. Denominado "Miranda", además, la prenda fue bordada con piedras irregulares a lo largo en el mismo color.

La prenda se diseñó en solo 20 días y se fabricó en diferentes puntos del país. Primero se realizó en Buenos Aires, mientras que el chal tejido y el bordado se hicieron en Córdoba. Los últimos detalles se cerraron en Nueva York. Incluso, contó con una etiqueta hecha a mano con el nombre de Meryl Streep. Se espera que próximamente el suéter se encuentre a la venta en la página de la marca.

Si bien fue pensado para el personaje que interpreta Meryl Streep, finalmente el suéter lo lució la "nueva Emily", en realidad Amari, el personaje protagonizado por Simone Ashley. La decisión fue por un cambio de guion. Sin embargo, no deja de ser una prenda clave en la composición de la película y suma otro logro para la marca TOA y su diseñadora argentina.

El suéter finalmente lo vistió Simone Ashley, la "nueva Emily" de la película

La diseñadora ya había creado un suéter para Sarah Jessica Parker

El diseño para El Diablo Viste a la Moda 2 es otra de las presencias de la marca TOA en una producción fuertemente ligada a la moda. Ya que Del Río ya había diseñado un suéter turquesa para Sarah Jessica Parker en Just Like That: el modelo Carrie.

"Le hicimos un suéter con un cuello abierto y bastante liviano, pero voluminoso, porque tenía que tener esa impronta que fue pedida por Danny Santiago, su estilista. Lo que hicimos es agregarle un toque que nos pareció que iba a ir perfecto, que son unas piedras en la parte de las mangas, y fue bárbaro. Era un cambio rotundo entre la pieza tejida y el resultado final", explicó sobre la llamativa prenda.

Fabiana del Río ya había diseñado un suéter turquesa para Sarah Jessica Parker

El gran detalle es que la prenda no fue solo parte del vestuario de Carrie en la serie, sino que le gustó tanto a la actriz que decidió sumarla a su colección y paseó por las calles de Nueva York con ella. "No solo lo va a usar en las escenas de la serie, sino que salió a la calle con el sweater puesto. Estamos super contentos", expresó la diseñadora argentina.