La donación de reposición vinculada a un paciente específico queda prohibida desde hoy.

El Ministerio de Salud actualizó las normas administrativas y técnicas que regulan el Sistema Nacional de Sangre. La nueva medida, publicada a través de la resolución N° 536/2026, reemplaza el modelo de donación de reposición por un modelo de donación 100% voluntaria y habitual.

Hasta ahora, existía la donación por reposición: el paciente o su familia tenían que conseguir donantes para reponer la sangre utilizada. Eso condicionaba muchas cirugías y tratamientos. Si no conseguías donantes, te postergaban.

La donación de reposición vinculada a un paciente específico queda prohibida desde hoy. La norma prohíbe explícitamente condicionar la atención médica o las cirugías a la presentación de donantes por parte del paciente o sus familiares.

Sólo donación voluntaria, con excepciones justificadas

Las donaciones destinadas a un paciente específico solo se permitirán cuando exista una justificación terapéutica. Por ejemplo, un donante compatible para un paciente con necesidades especiales. Pero no para la cirugía de una cadera o una operación de rutina.

El nuevo modelo se basa en donación voluntaria y habitual, sin condicionar cirugías. De esta manera, se deja de trasladar la responsabilidad de conseguir sangre a los pacientes y familiares. Además, se garantiza mayor seguridad transfusional, dado que el donante voluntario y habitual presenta menor prevalencia de infecciones transmisibles.

Sin ayuno y con recomendación de hidratación

Uno de los cambios más prácticos es la eliminación del ayuno. Antes había que concurrir en ayunas para donar sangre. Eso desalentaba a muchos.

Se elimina el ayuno y se recomienda beber agua antes de donar. Ahora se recomienda beber al menos 500 ml de agua o bebidas con sales media hora antes de la extracción. Eso ayuda a mantener la presión y evita mareos.

Nuevos criterios de selección: conductas, no grupos

La normativa actualiza los criterios de selección de donantes. El cambio más importante es que se elimina la exclusión de grupos poblacionales enteros considerados de riesgo. Por ejemplo, ya no se excluye a una persona por su orientación sexual.

El nuevo modelo se basa en donación voluntaria y habitual, sin condicionar cirugías.

Ahora se evalúan solo las conductas del donante y la evidencia científica. Por ejemplo, prácticas sexuales específicas o uso de drogas. No la identidad del donante.

Eso alinea a la Argentina con los estándares internacionales más modernos. La donación de sangre no se define por quién sos, sino por lo que hacés.

Plazos de espera actualizados

La resolución actualiza los tiempos de espera para donar según factores de riesgo. Se difiere la donación por seis meses para quienes hayan tenido:

Una nueva pareja sexual o más de una pareja sexual en los últimos tres meses y hayan tenido relaciones sexuales anales.

Hayan utilizado estrategias orales de profilaxis de preexposición o postexposición (PrEP o PEP).

Se hayan realizado tatuajes, piercings o procedimientos estéticos invasivos.

Hayan permanecido en instituciones penales por más de 72 horas.

También se actualizan otros plazos. Por ejemplo, después de un tratamiento odontológico sin cirugía, hay que esperar un tiempo menor que antes. La norma completa tiene todos los detalles técnicos.

Nuevas regulaciones para terapias celulares

La normativa también incorpora nuevos lineamientos regulatorios para el procesamiento de terapias celulares, así como de componentes especiales como el Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y el Suero Autólogo Oftalmológico (SAO). Estos tratamientos, cada vez más utilizados en traumatología y oftalmología, ahora tienen un marco legal específico.