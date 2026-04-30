Ropa a 50% off por la crisis de Javier Milei: dónde y cuándo es la iniciativa de Ona Sáez

Ona Sáez es una de las empresas textiles más emblemáticas de la Argentina: sus prendas, siempre vanguardistas, marcaron a generaciones y en algún momento, todos quisimos usar alguna. Sin embargo, la crisis económica, producto de las políticas recesivas del gobierno de Javier Milei, generaron que la marca entre en un proceso de revisión por la caída de consumo.

En este contexto y para darle voz al reclamo, frente al silencio de las autoridades nacionales por la crisis en la industria textil argentina, Ona Sáez llevará a cabo este 1 de mayo en el "Día Internacional del Trabajador", una jornada solidaria en apoyo al sector.

El evento, además, contará con el ciclo "Cerramos" en el que diseñadores argentinos de distintas marcas nacionales "liquidarán sus remanentes con descuentos del hasta el 50%". Desde la organización manifestaron que se trata de, al menos, 30 empresas que se encuentran en "situación crítica" y que, por eso, la convocatoria tiene justamente el objetivo de visibilizar esta realidad.

La jornada solidaria de Ona Sáez se llevará a cabo este viernes 1 de mayo desde las 10h y hasta las 20h en Emilio Frers 2134, en el barrio de Martínez. El encuentro iniciará con una propuesta gastronómica a cargo de "La Factory Food and Coffee" y, a partir de las 16h, "La Pour House" musicalizará el lugar. Además, desde la Factory indicaron que habrá "regalos, sorpresas e invitados especiales".

La preocupación del fundador de Ona Sáez por la crisis en la industria textil argentina

El empresario y diseñador de indumentaria, Santiago Sáez, fundó su marca Ona Sáez en 1991 luego de un viaje inspirador a España. Cuando volvió a la Argentina empezó a cranear la identidad de una marca que estuviera íntimamente relacionada con lo "argentino". Así, por años, Ona Saez fue un ícono de la moda urbana en nuestro país. Sin embargo, para el diseñador -que trae consigo un legalo familiar vinculado a la industria textil- el período que atraviesa la Argentina actualmente es "preocupante".

En diálogo con AM 750, Sáez admitió que el problema está en "la falta de comunicación entre las medidas económicas y la realidad" y que la situación cada vez es peor. En referencia a la competencia internacional, el diseñador expresó: "No podemos competir en todo, pero sí en productos con valor agregado, diseño y creatividad".

Sobre la jornada del 1 de mayo, Santiago Sáez dijo que tiene la misión de mostrar que "muchos no están bien" y que es necesario cambiar las políticas. "Si no hay un plan, esto es un exterminio casi garantizado", aseguró.