Un movilero de América TV se largó a llorar en vivo y contó los motivos: "Desde el día cero"

Movierlo de América TV llora en vivo.

La televisión en vivo tiene esos momentos que no se pueden guionar. Y esta vez, el protagonista fue Martín Salwe, quien no pudo contener la emoción y terminó quebrándose en plena transmisión de América TV.

¿Por qué se emocionó Martín Salwe?

Todo ocurrió cuando se dieron a conocer las nominaciones a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2026. En medio del programa, Salwe se enteró en vivo de que estaba ternado como mejor cronista, un reconocimiento que lo tomó completamente por sorpresa.

Martín Salwe se emocionó en vivo.

El contexto no era menor. El movilero forma parte de Lape Club Social Informativo, donde viene consolidando su lugar con móviles de todo tipo, desde policiales hasta notas de color. Y fue justamente ahí donde llegó el anuncio.

Quien tomó la palabra primero fue Sergio Lapegüe, que no escatimó elogios. “Es un tipo todoterreno”, destacó, mientras describía su crecimiento dentro del programa.

Salwe se emocionó en vivo

Pero lo más fuerte vino después. Visiblemente emocionado, Salwe intentó hablar y no pudo. Las lágrimas aparecieron sin filtro y el estudio quedó en silencio por unos segundos.

“Gracias a todos. Si algo salió bien fue por ustedes”, alcanzó a decir, con la voz quebrada. Y enseguida dejó una frase que marcó el momento: “Sergio, vos fuiste generoso conmigo desde el día cero”.

El reconocimiento no solo fue profesional, sino también personal. “En un programa de televisión, más allá del número, importa que haya buenos corazones”, agregó, en un mensaje que trascendió lo televisivo.

El recorte del momento no tardó en viralizarse. En redes sociales, colegas y figuras del medio salieron a felicitarlo, destacando su crecimiento y su perseverancia en un camino que no fue sencillo.

La historia de Salwe tiene ese condimento que tanto conecta con el público: empezó desde abajo, con proyectos propios y mucho esfuerzo, hasta llegar a consolidarse en la pantalla. Pasó por realities, teatro y distintos formatos, pero encontró en el rol de movilero su lugar. Y ahora, con esta nominación, suma un reconocimiento que corona ese recorrido.

Así, lo que empezó como un anuncio terminó convirtiéndose en una escena cargada de emoción. Porque cuando el reconocimiento llega… a veces las palabras no alcanzan. Y las lágrimas dicen todo.