Baby Etchecopar se cansó de Milei y dijo lo que muchos imaginaban: "Tiene"

Baby Etchecopar destrozó a Javier Milei.

La paciencia parece haberse agotado. En las últimas horas, Baby Etchecopar sorprendió con un descargo feroz contra Javier Milei, en un tono que dejó poco margen para la interpretación y que rápidamente generó repercusión.

¿Qué dijo Baby Etchecopar sobre el gobierno de Milei?

Todo ocurrió en su programa de Radio Rivadavia, donde el conductor no se guardó nada y apuntó directamente contra el rumbo del Gobierno. “Es un gobierno que se descascara”, lanzó, marcando el inicio de una crítica que fue subiendo de intensidad.

Lejos de quedarse en una frase, Etchecopar trazó una comparación histórica y puso el foco en lo que considera errores de gestión. “Pasó también con Alfonsín, que se mandó cagadas en los últimos dos años”, agregó, generando un paralelo que no pasó desapercibido.

Pero el momento más fuerte llegó cuando cuestionó la mirada del Presidente sobre la realidad social. “Él cree que un tipo tiene hambre apropósito para estar en contra de él. El tipo que no puede pagar el alquiler es para estar en contra de él”, disparó, visiblemente crítico.

En ese mismo tono, sumó otra frase que resonó con fuerza: “Dejá de pasar culpa, pibe”. Para el conductor, hay una tendencia a responsabilizar a otros por los problemas actuales, algo que no dudó en señalar.

Baby Etchecopar la apuntó a Karina Milei

Incluso fue más allá y apuntó al entorno del mandatario. “La culpa es de tu hermana, yo lo dije cuando subiste, te va a hacer mierda”, lanzó, en referencia al círculo cercano del Presidente y el rol que, según él, juega en las decisiones.

La crítica también alcanzó la imagen pública del Gobierno. “No tiene imagen de hombre fuerte, sino de enclenque que tiene que apoyarse en Adorni y la hermana”, sostuvo, en una de las frases más duras de su editorial.

Etchecopar culpó a Karina Milei.

El descargo no tardó en viralizarse y volvió a instalar un tema que se repite cada vez con más frecuencia: las críticas que surgen desde voces que, en otros momentos, no eran tan confrontativas.

En un contexto político tenso, las palabras de Etchecopar suman ruido a un escenario ya cargado. Y dejan una sensación difícil de esquivar: cuando el cuestionamiento viene desde adentro del propio ecosistema mediático, el impacto es mucho mayor.