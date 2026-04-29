Remilgada Fantasía, la nueva obra de Carolina Mazzaferro entre lo naif y lo irreverente.

Quienes pasen por Ramirez de Velasco 535 los domingos por la tarde, podrán escuchar rebotar entre las paredes y telones de Moscú Teatro las décimas y risas de Graham y Libi, dos hermanas a quienes dan vida Joaquín Sesma y Julieta Timossi. Bajo la dirección de Carolina Mazzaferro, Remilgada Fantasía es una comedia que da rienda suelta a la lengua y el juego.

Ganadora del 13º Premio ARTEI a la producción de teatro independiente 2025 y reconocida con una mención especial en el 5° Premio Estímulo a la Escritura Todos los Tiempos el Tiempo de 2024, la obra propone un doble viaje: por un lado, el de dos hermanas en busca del amor y las palabras, y por el otro, el de una propuesta teatral naif que por momentos migra hacia un costado irreverente.

Remilgada Fantasía se puede ver los domingos 17 hs en Moscú Teatro.

Remilgada Fantasía introduce al espectador a un universo plagado por la histeria, donde el exceso es la normalidad. En ese territorio desbordado en el que se convierte la caja negra, las emociones se amplifican hasta el absurdo y los vínculos se tensan, dejando camino libre a lo grotesco pero sin perder el tacto de lo íntimo.

En esa apuesta por el desborde, la obra deja ver un potencial expresivo interesante, especialmente en la entrega de sus actores y actrices. Aun así, una mayor dosificación de la energía escénica podría favorecer la construcción de matices y potenciar tanto el humor como los momentos de mayor intimidad, que sin duda alguna, Remilgada Fantasía tiene para dar.

Cómo comprar las entradas para "Remilgada Fantasía"

Las entradas para Remilgada Fantasía se compran a través de Alternativa Teatral. Las funciones son los domingos 17 hs en Moscú Teatro, ubicado en Ramirez de Velasco 535, y los tickets tienen un valor de $20.000 para jubilados y estudiantes, y $25.000 entrada general.

Sinopsis: "Graham y Libi, dos patéticas hermanas literatas retraídas en la soledad de su saavedrina mansioneta, deben recorrer la Buenos Aires de principios de siglo XX para sacar de la cárcel a Atilio, el amante de Graham. En la travesía citadina una decena de personajotes se apersonan abrillantados ante el tándem.

Remilgada fantasía es una comedia escrita entre sonetos, décimas, romances, diálogos y narraciones. Una obra sobre un amor marica o un amor heterosexual o un amor de hermanas. Tal vez, también, sobre el amor a la literatura o a una ciudad que ya no existe. O tal vez sobre todo esto y nada a la vez".