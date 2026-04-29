Sobre el final del partido entre Atlético de Madrid y Arsenal por la semifinal de la Champions League, Julián Álvarez salió lesionado y encendió la alarma en la Selección Argentina. A menos de dos meses para que inicie el Mundial 2026, el delantero debió retirarse y se aguarda por saber qué sucedió.

A los 78 minutos, Julián abandonó la cancha luego de un golpe en la zona del talón izquierdo que sufrió, de forma involuntaria, de Eeberi Eze, jugador inglés que ingresó en la segunda parte en el Arsenal, cuando el partido ya estaba 1 a 1.

Si bien en la imagen se lo observa con visibles gestos de dolor, cuando la "Araña" va acercándose al banco de suplentes, dejó cierta tranquildiad, ya que pudo caminar por sus propios medios y sin manifestar mayor malestar.

AHora restará esperar si el cuerpo médico del Atlético de Madrid decide realizarle estudios para dictaminar si existe una lesión o si solo se trató de un golpe. El delantero argentino, que fue clave para el empate del "Colchonero", seguramente no jugará por La Liga el próximo fin de semana, para llegar en condiciones físicas al partido de vuelta frente al Arsenal.

El golazo de penal de Julián Álvarez, en Atlético de Madrid vs. Arsenal

Julián marcó el gol del empate de Atlético de Madrid ante Arsenal, por el encuentro de ida de la semifinal de la UEFA Champions Legue. El crack de la Selección Argentina, que había tenido la chance más clara hasta ese momento, volvió a ser decisivo para el equipo de Diego "Cholo" Simeone.

Con este tanto, el exjugador de River Plate y manchester City alcanzó su déciemo tanto en la actual edición de la Champions League y el vigésimo de la temporada con el conjunto "Colchonero", además de las 9 aistencias que ya suma.

Julián Álvarez, más cerca del Barcelona: la pista que refuerza su salida de Atlético de Madrid

El futuro de Julián vuelve a quedar en el centro de la escena en Europa. En las últimas horas, un movimiento personal del jugador de la Selección Argentina fuera de la cancha alimentó la posibilidad de su llegada al Barcelona, mientras el delantero atraviesa un gran presente y el Atlético de Madrid busca retenerlo.

En el fútbol moderno, los detalles fuera del campo muchas veces anticipan decisiones importantes. Y eso es exactamente lo que ocurre con "La Araña". Según informó el periodista Emiliano Raggi en TNT Sports México, los hermanos de Julián viajaron a Barcelona para buscar vivienda. El dato no pasó desapercibido, ya que recorrieron zonas como Castelldefels —donde supo residir Lionel Messi— y el barrio de Les Corts, donde se ubica el Spotify Camp Nou.

Este movimiento alimenta una hipótesis cada vez más fuerte: el pase al Barcelona no solo está en carpeta, sino que podría estar más avanzado de lo que se creía. A falta de un mes y medio para que finalice la temporada en Europa, en la dirigencia del club catalán ya reconocieron el deseo de contar con el cordobés, por lo que este movimiento es observado como un guiño.

Barcelona acelera por su gran objetivo

El interés del Barcelona por Julián no es nuevo, sino que viene desde el 2025 y en las últimas semanas tomó otra dimensión. El club catalán lo considera una pieza clave para su renovación ofensiva, especialmente pensando en el recambio generacional.

Con el contrato de Robert Lewandowski cerca de su final y con el delantero polaco acercándose a los 38 años, la dirigencia encabezada por Joan Laporta apunta a incorporar un goleador de élite. En ese contexto, Julián aparece como la prioridad absoluta. Incluso, desde medios españoles aseguran que el Barcelona estaría dispuesto a ofrecer hasta 100 millones de euros para quedarse con su ficha, aunque su cláusula de rescisión en el Atlético asciende a 500 millones.

El proyecto deportivo que lidera Hansi Flick también juega un rol clave: el club busca convencer al argentino con la posibilidad de ser protagonista en un equipo en reconstrucción, pero con aspiraciones de volver a dominar Europa.