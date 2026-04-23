Enzo Fernández, cerca de irse de Chelsea: además de Real Madrid, lo quiere otro gigante

Enzo Fernández podría dejar Chelsea: Manchester City lo sigue de cerca pensando después del Mundial 2026 con la Selección Argentina.

El futuro de Enzo Fernández vuelve a estar en el centro de la escena en Europa. Al interés conocido del Real Madrid, ahora se sumó el de Manchester City, que está dispuesto a ir por el jugador de la Selección Argentina mientras en Chelsea saben que será complejo retenerlo luego de la finalización del Mundial 2026.

Según reveló este jueves el portal The Athletic, el equipo dirigido por Pep Guardiola considera a Enzo Fernández como una de las principales opciones para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada y, en las siguientes semanas, analizarán los pasos a seguir con respecto a una posible oferta.

El interés del City por Fernández surge en un momento en que el club se prepara para la salida del centrocampista Bernardo Silva a mitad de año, ya que se marchará al finalizar su contrato tras casi una década en la institución. En ese contexto, las opciones en el mercado para sustituir a un jugador de la calidad del portugués no son abundantes, pero ya tienen a los primeros candidatos.

Si bien el City no realizó ningún ofrecimiento formal y todo se encuentra en una fase inicial por Enzo, según reveló el diario inglés, el club tiene otros objetivos para el mediocampo que están considerando. Uno de ellos es Elliot Anderson del Nottingham Forest, mediocampista más posicional, sin tanta llegada al área como el argentino, pero de gran temporada en la Premier League.

Por su parte, Real Madrid también lo tiene en carpeta a Fernández como parte de su renovación en la zona central. El club español viene apostando por perfiles jóvenes con proyección y experiencia internacional, y el argentino encaja perfectamente en ese molde. Ambas instituciones consideran que el campeón del mundo puede aportar equilibrio, visión de juego y llegada al área rival.

Enzo Fernández, cada vez más lejos de Chelsea

Un punto clave es el presente de Enzo en Chelsea, que atraviesa un momento de transición. Si bien el volante argentino continúa siendo una pieza importante dentro del plantel, el rendimiento irregular del equipo en la Premier League ha abierto interrogantes sobre su futuro.

En este escenario, distintos clubes de primer nivel comenzaron a moverse. Tanto Manchester City como Real Madrid siguen de cerca su situación, atentos a una posible salida en el próximo mercado de pases. Aunque tiene contrato con el Chelsea hasta 2032, sus declaraciones en marzo pasado, revelando en qué ciudades de Europa le gustaría vivir, pusieron en duda su futuro.

Desde el lado de Chelsea, la intención sería sostener a Enzo como uno de los pilares del proyecto. Sin embargo, la presión de los grandes clubes y el contexto deportivo podrían inclinar la balanza. La posibilidad de un cambio de aire no solo responde a lo deportivo, sino también a la necesidad del jugador de competir en un entorno más consolidado de cara a los grandes objetivos internacionales.

En el mismo sentido, el agente del mediocampista, Javier Pastore, declaró a The Athletic tras el anuncio de su sanción que se habían mantenido conversaciones con el Chelsea para renovar el contrato de Fenández, pero remarcó que si las partes no lograban llegar a un acuerdo después del Mundial, su cliente exploraría otras opciones.

Los números de Enzo Fernández en Chelsea

Fernández lleva disputados 163 partidos con el Chelsea desde que llegó procedente del Benfica en enero de 2023 por una cifra récord en Gran Bretaña para un traspaso en aquel entonces de 120 millones de euros (ahora 103,7 millones de libras; 138 millones de dólares), ganando durante ese tiempo la Copa Mundial de Clubes y la Conference League.

Esta temporada, el campeón del mundo de 2022 ha disputado 48 partidos en todas las competiciones, marcando 12 goles y dando seis asistencias.

Un perfil ideal para el fútbol de élite

Desde su irrupción en Europa, Enzo se consolidó como uno de los mediocampistas más completos de su generación. Su capacidad para recuperar, distribuir y llegar al gol lo convierte en una pieza clave en cualquier esquema. A esto se suma su personalidad en partidos importantes, un factor que lo distingue en competencias de alto nivel. Su experiencia en torneos internacionales y su protagonismo en la Selección Argentina refuerzan su valor en el mercado.

El calendario internacional también juega un papel determinante. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Enzo Fernández apunta a llegar en su mejor versión. En ese contexto, un posible traspaso a un club con mayor competitividad podría ser clave para mantener su nivel y consolidarse como titular indiscutido en la Selección Argentina. El cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni sigue de cerca su evolución, consciente de que el mediocampista será una pieza central en el próximo desafío mundialista.