A qué se dedica hoy Mica Viciconte fuera de la TV: cómo es su emprendimiento

La combinación de medios, publicidad y negocios propios refleja una estrategia de crecimiento profesional que le permite expandir su presencia en distintos sectores.

Mica Viciconte continúa expandiendo su carrera más allá de la televisión y las redes sociales. La influencer y panelista sumó un nuevo proyecto empresarial vinculado al mundo de la decoración y los productos para el hogar. Con una propuesta enfocada en las ventas online, logró abrir una nueva etapa profesional que complementa sus trabajos en los medios.

El nuevo emprendimiento de Mica Viciconte

Durante los últimos años, Mica Viciconte consolidó una importante presencia en redes sociales y participó en distintos programas de televisión. Sin embargo, en paralelo comenzó a desarrollar proyectos propios vinculados al mundo de los negocios.

Uno de los más destacados es una marca de decoración para el hogar que lanzó en 2024. La noticia fue anunciada a través de sus perfiles digitales, donde presentó oficialmente la tienda e invitó a sus seguidores a conocer los productos disponibles.

En aquella publicación, la pareja de Fabián Cubero compartió un mensaje para promocionar el lanzamiento: “Pasen a ver todas las cosas lindas que tenemos, ya está la tienda online activa para que aprovechen”. El emprendimiento cuenta con una plataforma de ventas propia y está orientado principalmente al comercio electrónico, una modalidad que le permite llegar a clientes de distintas partes del país.

Qué productos vende la marca de decoración de Mica Viciconte

La propuesta comercial de Mica Viciconte está centrada en artículos pensados para distintos ambientes del hogar. Dentro del catálogo se pueden encontrar productos destinados al baño, la cocina, el living, el jardín y otros espacios de la casa.

La oferta incluye elementos decorativos, lámparas, dispensers para jabón, textiles y accesorios diseñados para mejorar la estética de los ambientes. La variedad de precios es otro de los aspectos que caracteriza al emprendimiento.

Entre los artículos de mayor valor aparece un set compuesto por tres cajas elaboradas con piedra rodada natural y revestidas en terciopelo, cuyo precio alcanza los 175 mil pesos. En el otro extremo se encuentra una funda para almohadón, uno de los productos más económicos del catálogo, con un valor cercano a los 6 mil pesos.

La marca busca ofrecer alternativas para distintos presupuestos, manteniendo una línea estética moderna y funcional.

La misión detrás del negocio de Mica Viciconte

En 2024, Mica Viciconte lanzó oficialmente una tienda especializada en productos para el hogar

Además de comercializar productos decorativos, el emprendimiento cuenta con una identidad propia y una propuesta enfocada en la transformación de los espacios cotidianos. En la descripción oficial de la tienda, Mica Viciconte explicó cuál es el objetivo principal de la marca: “Nuestra misión es ayudarte a transformar cada rincón de tu casa en ese espacio soñado”.

La estrategia comercial está fuertemente vinculada al universo digital. La venta online ocupa un lugar central y permite exhibir permanentemente los productos a través de redes sociales y plataformas de comercio electrónico. Esta modalidad también facilita una actualización constante del catálogo y una interacción más cercana con potenciales compradores.

Cómo genera ingresos Mica Viciconte además de su emprendimiento

La propuesta comercial incluye una amplia variedad de productos destinados a distintos ambientes de la casa

Aunque el negocio de decoración representa una nueva fuente de ingresos, Mica Viciconte mantiene otras actividades profesionales que continúan siendo parte fundamental de su carrera. Por un lado, desarrolla campañas publicitarias para diversas marcas a través de sus redes sociales, donde reúne una comunidad de millones de seguidores. Su influencia digital la posiciona como una de las creadoras de contenido más reconocidas del país.

Por otro lado, también participa como panelista en un programa de cocina, manteniendo presencia en la pantalla chica y fortaleciendo su perfil mediático. La combinación entre televisión, publicidad e iniciativas empresariales demuestra la diversificación profesional que construyó en los últimos años. Con una marca propia enfocada en decoración para el hogar y una sólida actividad digital, Mica Viciconte continúa ampliando sus horizontes laborales y apostando por nuevos desafíos fuera del ámbito televisivo.