PBA continúa ampliando su política habitacional con nuevas viviendas en General Pinto: todos los detalles

La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, encabezó este viernes la entrega de 22 viviendas en la localidad de Iriarte, partido de General Pinto, y ratificó la decisión del Gobierno bonaerense de sostener la inversión en obra pública para garantizar el acceso a la vivienda, pese al contexto de paralización de proyectos financiados por la Nación.

El acto contó con la participación del vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera; el intendente Fernando Rodríguez; el subadministrador del Instituto de la Vivienda de la Provincia (IVBA), Hernán Ralinqueo; además de autoridades provinciales, municipales y vecinos de la localidad.

Durante la ceremonia, las familias adjudicatarias recibieron las llaves de sus nuevos hogares, concretando el acceso a la vivienda propia tras la finalización de las obras impulsadas por el Gobierno provincial.

En ese marco, Batakis destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio para hacer posible el proyecto y sostuvo que la política habitacional continúa siendo una prioridad para la gestión de Axel Kicillof.

"Todo lo que hoy estamos concretando tiene detrás el trabajo silencioso de muchos trabajadores y trabajadoras del Estado. Este sueño que hoy se hace realidad debe ser la puerta para concretar muchos más. Queremos que cada familia pueda confiar en el Estado provincial, en el municipio y en la política como herramienta para mejorar la vida de nuestro pueblo", expresó la ministra.

Desde la cartera de Hábitat remarcaron que la entrega se enmarca en una política destinada a sostener la construcción de viviendas con recursos provinciales. Actualmente, la Provincia mantiene más de 8.000 viviendas en ejecución y continúa financiando proyectos habitacionales en distintos distritos bonaerenses.

Por su parte, Alexis Guerrera afirmó que cada entrega representa "la materialización de sueños y el nacimiento de nuevas esperanzas" para quienes esperan acceder a una vivienda propia. Además, consideró que estas obras reflejan el valor de la gestión pública y de la articulación entre la Provincia y los municipios para dar respuesta a las necesidades de la población.

A su turno, el intendente Fernando Rodríguez celebró que 22 familias se convirtieran en propietarias y remarcó la importancia de la presencia del Estado en un contexto económico complejo.

"Estas viviendas dejan de ser cemento y ladrillos para convertirse en hogares. En un contexto donde alquilar es cada vez más difícil y acceder a un crédito hipotecario resulta prácticamente imposible, es el Estado el que vuelve a estar presente con respuestas concretas para las familias", sostuvo.

Además de las viviendas entregadas en Iriarte, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano continúa desarrollando nuevas obras en General Pinto. A través del Programa Completar, la Provincia finalizará 108 viviendas que habían quedado paralizadas tras la interrupción del financiamiento nacional.

En ese distrito, el Gobierno bonaerense ya entregó anteriormente otras 36 viviendas, mientras que tiene 21 unidades finalizadas próximas a adjudicarse en la ciudad cabecera y avanza con la construcción de otras 34 viviendas en la localidad de Germania.