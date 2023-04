El nuevo trabajo de Mica Viciconte alejado de la televisión: "Es más barato"

La famosa panelista abrió un nuevo negocio en su barrio y generó furor entre sus vecinos.

Mica Viciconte inició un nuevo emprendimiento que nada tiene que ver con la televisión o las redes sociales. Según trascendió, la panelista fundó un nuevo negocio que le resulta bastante redituable.

Resulta que la ganadora de la tercera temporada de Masterchef Celebrity decidió empezar a vender algunos de los productos que tiene en su casa y que ya no le da uso. Sin embargo, solo se los ofrece a un público reducido, precisamente, solo los publica en el grupo de WhatsApp de los vecinos de su barrio.

Según informó Pampito en Mañanísima, ciclo que conduce Carmen Barbieri en Ciudad, Viciconte tiene una táctica para vender los productos. "Ella manda la referencia, mandá qué precio tiene en internet de los productos y ella te manda su precio, que es más barato", aseguró el panelista.

Sin embargo, lo que más destacó de este informativo es que, aparentemente, la panelista de Ariel en su Salsa vende algunos de los productos que les mandan las empresas en forma de canje. Es decir que, luego de cumplir con la publicidad pautada, Viciconte decide deshacerse de aquellas cosas a las que no le va a dar uso.

La insólita revelación íntima de Cubero y Mica Viciconte: "La tanga"

Mica Viciconte y Fabián Cubero se pronunciaron sobre sus relaciones íntimas y dieron a conocer una técnica para saber cuándo están disponibles. La pareja acudió al ciclo de Verónica Lozano en Telefe y dieron detalles de su vida tras el nacimiento de su hijo Luca.

"¿El mensaje es que te deja la tanga ahí?", enunció Lozano y las celebridades respondieron de manera afirmativa. "Él me deja la ropa antes de que yo ingrese al baño. Él deja la ropa. Tenemos una cajita con bastante ropa. Entonces, cuando yo me voy a bañar la deja ahí", soltó la panelista de Ariel en su salsa. Y sumó: "Está bueno, sino es siempre la misma rutina. A veces me voy a bañar y ya tengo la ropa o me encuentro que está la bañera llena con sales".

Lozano: Infiero que el espacio de ustedes es el baño…

Cubero: No, la casa en general.

Viciconte: Nos gusta salir de la rutina.

Lozano: Y no perder esa complicidad fundamental.

Viciconte: Pasa que alguna vez me he puesto alguno que no me favorecía, con dos colitas, y no querés salir del baño. Y le dije 'no, amor, no salgo'.

Cubero: Yo la veo siempre linda. Siempre.