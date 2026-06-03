Despiden los restos de Agostina Vega, en medio de múltiples marchas por todo el país

La sociedad argentina se moviliza en una nueva marcha por Ni Una Menos, a 11 años de la primera convocatoria y en un contexto verdaderamente preocupante. Las cifras hablan por sí solas: desde aquel 3 de junio de 2015 hasta el 24 de mayo de 2026, se han registrado 3.205 víctimas letales de violencia de género en nuestro país. A esto hay que sumarle la desprotección casi absoluta del Estado en este momento, en conjunto, con la consternación que ha traído el femicidio de Agostina Vega, la nena de 14 años asesinada en Córdoba por Claudio Barrelier, de 33 años, el pasado sábado 23 de mayo.

Este miércoles, las autoridades entregaron el cuerpo a la familia de la adolescente para que puedan despedirla. El velatorio inició luego del mediodía en una funeraria ubicada en la calle Juan B. Justo de la Ciudad de Córdoba. Así lo confirmó el abogado de la familia materna de la joven, Carlos Nayi.

"Acaban de disponer la entrega del cuerpo a los familiares para que den sepultura cristiana y puedan llevar adelante el velatorio", expresó el letrado, según informó Cadena 3. Se trata de una despedida íntima que tiene el objetivo de preservar la privacidad de los allegados a la víctima. Nayi indicó que fueron los propios familiares quienes pidieron que "no haya público ni prensa". "Es un momento muy difícil y doloroso", agregó.

Pese a su complejo estado de salud, Melisa Heredia, mamá de Agostina, también estaría presente en el velatorio. La mujer de 34 años se encuentra internada en el Hospital San Roque Córdoba, pero saldría solo unas horas para poder despedirse de su hija. "Será acompañada y, en la medida en que pueda permanecer algún tiempo, regresará luego al hospital", manifestó Nayi.

Los abuelos Elizabeth y Miguel se presentaron en la marcha de Ni Una Menos en Córdoba y pidieron justicia por su nieta. Además, solicitaron que las autoridades detengan e investiguen a Soledad, la dueña del Ford Ka con el que Barrelier descartó el cuerpo.

Cómo avanza la causa por el femicidio de Agostina Vega

Mientras tanto Claudio Barrelier, el principal acusado del femicidio de Agostina, está detenido. La Justicia ordenó nuevamente un allanamiento a su casa ubicada en la calle Juan del Campillo al 300 en el barrio de Cofico. Asimismo, las autoridades policiales también allanaron el lavadero donde Barrelier lavó el Ford Ka de color negro, perteneciente a su amante Soledad y en el cual el femicida habría trasladado el cuerpo de la joven para descartarlo en el barrio Ampliación Ferreyra.

Los dueños del lavadero de autos, Gabriel y José, hablaron con TN y dijeron que los agentes de policía "se llevaron varios de los elementos con los que lavan los vehículos". Los hermanos indicaron que el auto lo trajo el hijo de Soledad y que ellos solo se dedicaron a limpiar el exterior del auto. "No hicimos el interior porque no tenemos productos ni herramientas para lavar y limpiar adentro. Lo abrimos para ver si estaba sucio, pero como lo vimos limpio no hicimos nada", afirmaron.