La insólita lesión de una figura de Alemania que se pierde el Mundial 2026

Golpe para Alemania rumbo al Mundial 2026: una figura sufrió una lesión inesperada y quedó fuera del torneo en plena preparación.

A semanas para que comience el Mundial 2026, la selección de Alemania recibió una dura noticia. Serge Gnabry, reconocido futbolista del combinado teutón y jugador del Bayern Múnich, sufrió una lesión inesperada y se perderá la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

La recta final hacia el Mundial 2026 está marcada por la preocupación. Las principales selecciones siguen de cerca el estado físico de sus futbolistas, pero en Alemania el impacto fue directo y contundente.

Gnabry sufrió una ruptura en el aductor derecho durante un entrenamiento previo al triunfo del Bayern Múnich por 4-2 ante el Stuttgart, encuentro que consagró al equipo como campeón de la Bundesliga. Lo llamativo no fue solo la gravedad, sino el contexto: una práctica y una tanda de penales fueron suficientes para dejarlo fuera del torneo más importante.

El mensaje que confirmó lo peor

Horas después de conocerse el diagnóstico, el propio Gnabry utilizó sus redes sociales para comunicar la noticia que ningún hincha alemán quería escuchar.

“Los últimos días han sido difíciles de asimilar. Todavía queda mucho en juego con el Bayern, pero en cuanto al sueño del Mundial con Alemania… lamentablemente se terminó para mí”, expresó el atacante, visiblemente afectado por la situación.

El futbolista también agradeció el apoyo recibido y dejó en claro cuál será su próximo objetivo: recuperarse a tiempo para la próxima temporada.

Un historial marcado por la mala fortuna

La ausencia de Gnabry en el Mundial 2026 no es un hecho aislado en su carrera. El delantero ya había quedado fuera de Mundial Rusia 2018 por lesión, mientras que en Mundial Qatar 2022 apenas pudo disputar la fase de grupos, en la que Alemania fue eliminada prematuramente.

La repetición de este tipo de episodios refuerza el impacto de la noticia, tanto en lo personal como en lo deportivo.

El peso de Gnabry en el Bayern y en la selección

Más allá del golpe emocional, la baja también tiene consecuencias futbolísticas claras. Gnabry venía siendo una pieza clave en el Bayern Múnich, con números que respaldan su importancia: 10 goles y 11 asistencias en 37 partidos, además de participación en 11 de los 12 encuentros del club en la Champions League, incluyendo la serie ante el Real Madrid.

En la selección dirigida por Julian Nagelsmann, su rol también era protagónico. Había sumado minutos en los últimos 10 partidos y acumulaba ocho titularidades consecutivas, siendo parte de todos los compromisos de las Eliminatorias UEFA.

La explicación de Kompany y el factor sorpresa

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, reveló detalles del momento en que se produjo la lesión y dejó en evidencia lo inesperado del episodio. “Ocurrió durante una tanda de penales. Fue realmente muy desafortunado y nos tomó por sorpresa”, explicó, al tiempo que destacó el aporte del jugador durante toda la temporada.

Ese carácter imprevisto es lo que convierte la situación en especialmente preocupante para los cuerpos técnicos, que ven cómo incluso situaciones aparentemente menores pueden derivar en bajas de alto impacto.

Un problema global rumbo al Mundial 2026

El caso de Gnabry no es aislado. A medida que se acerca el Mundial 2026, las lesiones se multiplican y afectan a varias selecciones, de todos los continentes del mundo.

En Europa, Francia sufrió la baja de Hugo Ekitike por una rotura del tendón de Aquiles en un partido ante el Paris Saint-Germain por la UEFA Champions League.

En Sudamérica, Brasil perdió a Rodrygo por una grave lesión de rodilla y, como si fuera poco, Estevao corre riesgo de quedarse afuera por una lesión muscular, lo que obligó a replantear los planes de Carlo Ancelotti. La Selección Argentina, por su parte, también sufrió las bajas de Juan Foyth y Joaquín Panichelli.

España tampoco quedó al margen: Samu Omorodion no podrá ser considerado por Luis de la Fuente, mientras que otras figuras como Takumi Minamino y Jack Grealish atraviesan situaciones similares.