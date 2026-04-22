La lista de convocados de Lionel Scaloni a 50 días del Mundial 2026: las dudas y las certezas para la defensa del título

La Selección Argentina de Lionel Scaloni tiene la mira puesta en la fase final de la preparación para el Mundial 2026 que arranca el 11 de junio. Si bien la efervescencia por la Copa del Mundo todavía no alcanzó al grueso de los hinchas argentinos, el torneo está a la vuelta de la esquina y, desde ya, el entrenador sabe que le queda poco tiempo para empezar a delinear los últimos detalles de la lista que, según sus propias palabras, ya está casi completa.

La situación que vive Lionel Scaloni hoy es similar a la que tenía a principios de octubre de 2022 cuando faltaba, aproximadamente, el mismo tiempo para el Mundial en Qatar. En aquel entonces las cartas estabas echadas sobre la mesa. En aquel entonces las dudas eran: Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Joaquín Correa, Angel Correa, Enzo Fernández, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Papu Gómez. El resto del equipo era conocido y tenía muchos de los jugadores más reconocidos por los hinchas. Sin embargo, en esos últimos cincuenta días, Enzo Fernández, a puro juego en el Benfica, se metió en la lista y fue uno de los hombres claves del torneo.

Después, más adelante, la lesión de Gio Lo Celso le dio mayor poderío a Alejandro "Papu" Gómez que, finalmente, se metió entre los 26 convocados sumando, además, uno de los misterios más grandes de los últimos tiempos sobre su posterior salida del grupo. Y ahí también aparecieron tanto Montiel como Foyth, pero en este caso, uno de ellos fue "beneficiado" por la lesión de Nico González. Ahí ambos jugadores "respiraron" e ingresaron al equipo. Solo quedó la baja de Joaquín Correa, en uno de los momentos finales, por no decir en qué condición se encontraba fisicamente y el ingreso del exjugador de San Lorenzo. Mientras que Rulli le ganó el lugar de tercer arquero a Juan Musso. Todo eso a 50 días del Mundial de Qatar.



En este caso, las similitudes son varias pero con otro plantel. De atrás para adelante, parece mostrar que Musso esta vez conseguirá ser parte del Mundial como tercer arquero principalmente por la baja de Franco Armani. Así en el horizonte aparecen los nombres de Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y el propio Musso. Mientras más atrás aparece Walter Benítez, aunque más retrasado.

Dentro de la defensa las cartas parecen echadas. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel por la derecha, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Leonardo Balerdi son fijas para la saga. Incluso, este último podría llegar a ser titular en el debut dependiendo de cómo llegue el jugador del Tottenham. Minentras que Tagliafico será el lateral izquierdo, prácticamente, sin dudas. Y acá aparecen otros nombres: Marcos Senesi (como jugador a luchar) y Lautaro Di Lollo podrían ser parte de los defensores central. Mientras que en el lateral izquierdo aparecen Facundo Medina y Marcos Acuña. Pero también la presencia de Valentín Barco dentro de la lista final junto con Nicolás González podrían influir en que uno de ellos no vaya. Sobre el lateral derecho, Agustín Giay o Kevin Mac Allister son los que esperan en respetuoso silencio que haya una situación externa que les permita ganarle el lugar tanto a Molina como Montiel.

Por su parte, en el mediocampo Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nico Paz y Valentín Barco -después de la doble fecha- parecen tener el boleto aseguro para la Copa del Mundo. Detrás de ellos esa renovación parece más complicada. Ahí aparecen Franco Mastantuono (de no sumar minutos parece alejado), Giovani Lo Celso (bajo la misma situación) y un par de pasos más atrás: Máximo Perrone, Gianluca Prestianni, Alan Varela y Equi Fernández.



En la delantera es todo mucho más claro, ya que Lionel Messi, Thiago Almada y Julián Álvarez son fijas. Sin embargo, la lesión recietne de Lautaro Martínez lo deja con alguna expectativa sobre la llegada -o no- al Mundial. Claramente si llega a un 70% de sus posibilidades, el delantero será parte de la lista. Atrás esperan Santiago Castro y Juan Manuel López.

-La lista de jugadores "confirmados"

-Emiliano Martínez

-Gerónimo Rulli

-Juan Musso

-Nahuel Molina

-Gonzalo Montiel

-Cuti Romero

-Nicolás Otamendi

-Lisandro Martínez

-Leo Balerdi

-Nicolás Tagliafico

-Leandro Paredes

-Alexis Mac Allister

-Enzo Fernández

-Rodrigo De Paul

-Nico González

-Nico Paz

-Valentín Barco

-Lionel Messi

-Thiago Almada

-Lautaro Martínez

-Julian Álvarez

Los que pelean un lugar dentro de los 26

-Marcos Senesi

-Lautaro Di Lollo

-Facundo Medina

-Agustin Giay

-Kevin MacAllister

-Maximo Perrone

-Gio Lo Celso

-Emiliano Buendía

-Gianluca Prestianni

-Franco Mastantuono

-Alan Varela

-José Manuel López

-Santiago Castro







