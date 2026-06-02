Creían que era parte del embalsamamiento, pero encontraron un fragmento de la Ilíada dentro de una momia egipcia.

Científicos de la Universidad de Barcelona dieron con un increíble hallazgo: un fragmento de la Ilíada de Homero. Se trata de una de las epopeyas griegas más importantes de la historia. Los 15.693 versos que la componen configuraron a la sociedad griega y, por lo tanto, a la humanidad occidental. Si bien sus cantos - lo que hoy entendemos por capítulos - eran transmitidos de manera oral a través de los aedos y rapsodos, fue finalmente escrita, aproximadamente en el siglo VIII a.C.

Según informaron, al papiro lo encontraron entre noviembre y diciembre de 2025, a 190 kilómetros al sur de El Cairo, en la necrópolis de Al-Bahnasa. Este pedazo de historia de 1.600 años estaba colocado sobre el abdomen de una momia en la tumba 65 del sector 22. Luego de un meticuloso análisis, se descubrió que el fragmento pertenece al "catálogo de las naves", en el canto II de la Ilíada de Homero. Se trata de la primera vez que un texto literario griego es hallado en estas condiciones.

Científicos hallaron un papiro con un fragmento de la Ilíada de Homero en una momia.

La restauradora Margalida Munar, la papiróloga Leah Mascia y el catedrático Ignasi-Xavier Adiego fueron los encargados de descifrar que se trataba de la Ilíada. A pesar de los esfuerzos, los científicos aún desconocen por qué es que se eligió el fragmento del canto en cuestión para ser colocado junto al cuerpo embalsamado.

De qué trata la Ilíada y por qué es tan importante

La Ilíada es un poema épico atribuido a Homero, que fue compuesto hace casi 2.800 años. La obra narra un episodio de la legendaria Guerra de Troya, centrándose en la ira del héroe griego Aquiles durante los últimos meses del conflicto. Aunque la guerra es el escenario principal, el relato también explora temas universales como el honor, la gloria, el destino, la amistad, la pérdida y la condición humana.

La obra está compuesta por más de 15.000 versos distribuidos en 24 cantos. Uno de ellos es el famoso "catálogo de las naves", el pasaje hallado recientemente en Egipto, donde se enumeran los contingentes griegos que participaron en la expedición contra Troya. Este fragmento ha sido estudiado durante siglos por historiadores y filólogos debido a la información que aporta sobre la geografía y las tradiciones del mundo griego antiguo.

La importancia de la Ilíada va mucho más allá de la literatura. Junto con la Odisea, es considerada una de las obras fundacionales de la cultura occidental. Su influencia se extiende a la filosofía, el arte, el teatro y la historia, y ha inspirado a generaciones de escritores durante más de dos milenios.