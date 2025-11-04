No es Génova: estudio genético reveló el verdadero origen de Cristóbal Colón

No es Génova: estudio genético reveló el verdadero orígen de Cristobal Colón.

Desde siempre se sostuvo que el origen de Cristóbal Colón era genovés, sin embargo, un misterio giraba en torno a esta versión, discutida por muchos historiadores. Un reciente estudio genético terminó con la incógnita, al revelar el verdadero origen del colonizador de América. José Antonio Lorente es el forense detrás de tal descubrimiento, que se suma también a otro de su autoría: los restos del almirante en la Catedral de Sevilla.

Tras encontrar estos restos, el forense tomó muestras de ADN del personaje histórico y descubrió su verdadera identidad. A pesar de la desgradación de los restos por el paso del tiempo, los análisis dieron un resultado claro para lo expertos: su perfil genético coincidía poblaciones judías sefardíes de España. No se trata de la primera vez que se afirma que el colonizador era español y judío, sino que previamente Francesc Albardaner, expresidente del Centre d'Estudios Colombins de Barcelona, sostuvo: "Colón era judío, judío de cultura, judío de religión, judío de nación aquí y sobre todo de corazón, porque este hombre rebasaba judaísmo en sus escritos".

El origen judío de Colón

Francesc Albardaner argumenta en su investigación que Cristóbal Colón provenía de una familia de tejedores de seda en Valencia, pero para sobrevivir de la Inquisición, ocultó su origen judío. Y es que, durante el siglo XV en España, miles de judíos y musulmanes fueron forzados a convertirse al cristianismo o a huir del país.

Cristobal Colón era de orígen español y judío según un reciente estudio.

Esta teoría no sería descabellada, si se tiene en cuenta que quienes financiaron la expedición del almirante fue la corona española, que es hasta el presente católica. De esta forma, la narración que durante décadas se repitió en las escuelas sobre que Cristóbal Colón era genovés, no es cierta. El colonizador de América tendría un origen español y judío.

¿Cuándo nació Cristóbal Colón, qué edad tenía cuando llegó a América y cuándo murió?

No se sabe con exactitud cuándo nació Cristóbal Colón, pero los historiadores y expertos en esta figura histórica suelen datar su nacimiento en 1451. Por su parte, la llega del almirante y su tripulación a América es fechada en 1492, es decir, tenía 41 años cuando llevó adelante la colonización. En lo que refiere a su muerte, ocurrió en Valladolid, ciudad española, en el año 1506, poco tiempo después de su expedición al mencionado continente.