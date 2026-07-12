Con Rattin como protagonista, la cuenta de la Selección en inglés calentó la previa.

La AFA (Asociación del Fútbol Argentino) calentó la semifinal de la Selección Argentina frente a Inglaterra, en pleno Mundial 2026. Después de la sufrida clasificación contra Suiza en los cuartos de final, donde la "Albiceleste" necesitó de otra prórroga para imponerse por 3-1, la cuenta oficial en inglés en X (ex Twitter) le echó pimienta a la previa del cruce con el equipo británico con una foto de Antonio Rattin incluida.

El exmediocampista e ídolo de Boca Juniors murió el mismo día del choque con los helvéticos, a los 89 años, y desde el mencionado perfil recordaron cuando quiso arrancar el banderín con la bandera de Gran Bretaña en la Copa del Mundo de 1966. Dicha imagen fue la única protagonista del posteo, sin palabras ni ninguna otra cuestión involucrada. Por supuesto, generó cientos de comentarios y "Me Gusta" al instante.

Con Rattin como protagonista, la cuenta de la Selección en inglés calentó la previa.

¿Qué hizo Rattin en el Mundial de Inglaterra 1966?

El 23 de julio, durante los cuartos de final, el capitán argentino fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein por "mirarlo mal" y, aparentemente, haberlo insultado. Al salir, el volante estrujó y le mostró a la hinchada un banderín con la bandera británica que colgaba en un corner. El futbolista de la "Albiceleste" se fue protestando y la leyenda dice que se quedó sentado en la alfombra real con los botines llenos de barro para ensuciarla. La imagen, de poca calidad en aquella época y retocada en la actualidad, todavía hoy recorre los portales deportivos cada vez que se acerca una Copa del Mundo.

Ese encuentro culminó con la victoria del anfitrión por 1-0 con el gol de Geoff Hurst en el estadio de Wembley, de la capital Londres. Más tarde, "La Rosa" consiguió el único título en la historia en este torneo, al derrotar a Alemania Occidental por 4-2 en la prórroga, en una final "manchada" por la polémica: el propio Hurst anotó el tanto del 3-2 con un "gol fantasma", ya que la pelota no había ingresado del todo al arco.

Cómo ver Argentina vs. Inglaterra: día, hora, TV en vivo y streaming

El encuentro por la semifinal del Mundial 2026 será en Atlanta, Estados Unidos, el miércoles 15 de julio a las 16 horas de Argentina. La transmisión en vivo en la televisión será de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y DSports. En tanto, el streaming online será de MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+ y la TV Pública en vivo en YouTube.