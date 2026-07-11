Qué fue de la vida de los jugadores suizos de Argentina vs. Suiza en el 2014 y cuáles siguen jugando

El recuerdo del Mundial 2014.

El duelo entre Argentina y Suiza por los octavos de final del Mundial de Brasil 2014 quedó grabado en la memoria de los argentinos por su dificultad e importancia. Aquel partido, resuelto en el alargue con el recordado gol de Ángel Di María tras una asistencia de Lionel Messi, marcó el final del camino para el conjunto europeo, que estuvo a centímetros de llevar la definición a los penales.

Doce años después, muchos de los protagonistas de aquella selección suiza tomaron rumbos diferentes. Algunos se retiraron y comenzaron nuevas carreras vinculadas al fútbol, mientras que otros todavía siguen en actividad, aunque solo unos pocos continúan representando al seleccionado nacional. Este es un repaso por qué fue de la vida de los principales futbolistas que enfrentaron a la Albiceleste en 2014.

Qué fue de la vida de los jugadores suizos que enfrentaron a Argentina en el Mundial 2014

El arquero Diego Benaglio, capitán en aquel encuentro, fue uno de los referentes de esa generación. Tras una extensa trayectoria en el fútbol alemán y suizo, decidió retirarse en 2020. Durante su carrera defendió el arco de equipos como el Wolfsburgo y dejó una huella importante en la selección de Suiza. En la defensa, el histórico lateral derecho Stephan Lichtsteiner también colgó los botines en 2020. Después de una destacada carrera que incluyó pasos por Juventus y Arsenal, inició una nueva etapa como entrenador y actualmente se desempeña como director técnico del FC Basilea, uno de los clubes más importantes de Suiza.

Lichtsteiner, un histórico de Suiza.

Otro defensor de renombre fue Johan Djourou, recordado por su paso por el Arsenal inglés. El zaguero puso fin a su carrera profesional en 2021 y posteriormente comenzó a desempeñar funciones institucionales dentro de la Federación Suiza de Fútbol. Entre quienes todavía continúan en actividad aparece Fabian Schär. Con 34 años, sigue compitiendo en la élite del fútbol europeo y mantiene un alto nivel como defensor central. Sin embargo, ya no integra la selección suiza, aunque continúa siendo uno de los pocos titulares de aquel partido frente a Argentina que siguen jugando profesionalmente.

También permanece en actividad Ricardo Rodríguez, otro símbolo del seleccionado helvético. El lateral izquierdo, cuya madre es chilena y su padre español, continúa siendo una pieza importante de Suiza y mantiene vigencia en el fútbol internacional gracias a su experiencia y regularidad.

En la mitad de la cancha, Valon Behrami anunció su retiro en 2022. Desde entonces inició una nueva carrera como comentarista televisivo, donde suele analizar la actualidad del fútbol europeo y de la selección suiza. El entonces capitán Gökhan Inler también dejó la actividad profesional. Actualmente ocupa un cargo ejecutivo en Italia como director deportivo del Udinese Calcio, club en el que busca trasladar toda la experiencia acumulada durante su carrera.

La permanenia de Xhaka y el retiro de Shaquiri

El caso de Granit Xhaka es uno de los más destacados. En Brasil 2014 apenas tenía 21 años y era una de las grandes promesas del fútbol suizo. Doce años más tarde es el capitán del seleccionado, se convirtió en el futbolista con más presencias en la historia de Suiza y vuelve a cruzarse con Lionel Messi en un Mundial.

Xhaka, otro jugador destacado.

En ataque, Xherdan Shaqiri fue una de las grandes figuras de aquella generación. Luego de vestir las camisetas de gigantes europeos como Bayern Múnich y Liverpool, regresó al FC Basilea. Actualmente se encuentra retirado y ya no forma parte del seleccionado nacional.

Por su parte, Admir Mehmedi decidió retirarse en 2023 y comenzó una nueva etapa como analista de televisión en Suiza. El ex delantero participa habitualmente en programas deportivos donde comenta la actualidad del fútbol europeo. Y finalmente, Josip Drmić es otro de los jugadores que continúa en actividad. Aunque hace varios años perdió su lugar en la selección suiza, sigue desarrollando su carrera como futbolista profesional, siendo uno de los pocos sobrevivientes de aquel plantel que todavía permanece dentro de las canchas.