La historia familiar de Nico Williams, figura de la Selección de España: así está conformada

Los padres de Nico Williams, Félix y María, emigraron desde Ghana y atravesaron un duro recorrido hasta llegar a España

El nombre de Nico Williams volvió a ocupar un lugar central en el fútbol internacional gracias a sus actuaciones con la selección española. Detrás de su éxito deportivo existe una historia familiar marcada por el esfuerzo, la migración y el sacrificio, factores que moldearon el camino del extremo del Athletic Club desde su infancia.

La historia de los padres de Nico Williams y el sacrificio para llegar a España

Mucho antes de que Nico Williams se convirtiera en una de las grandes figuras de España, sus padres protagonizaron un recorrido lleno de obstáculos. Félix y María Williams abandonaron Ghana con la esperanza de construir un futuro mejor para su familia en Europa.

El viaje estuvo marcado por enormes dificultades. Ambos atravesaron el desierto del Sáhara y lograron llegar a Melilla de manera irregular. Tras ser detenidos, recibieron asesoramiento jurídico que les permitió solicitar asilo político y comenzar una nueva etapa en territorio español.

Con el tiempo consiguieron establecerse en Bilbao, donde nació su primer hijo, Iñaki Williams. Más adelante, por motivos laborales, la familia se trasladó a Navarra. Allí, Félix encontró trabajo como granjero y nació Nico en Pamplona, ciudad donde comenzó la historia del futuro internacional español.

Los hermanos Williams han destacado en numerosas ocasiones que el esfuerzo realizado por sus padres se convirtió en el principal ejemplo sobre el que construyeron su educación y sus valores personales.

Cómo está conformada la familia de Nico Williams

El esfuerzo de sus padres y la unión familiar marcaron el camino de Nico Williams, quien junto a Iñaki llegó a compartir equipo en el Athletic Club y se convirtió en una de las grandes promesas del fútbol español.

La familia Williams está integrada por Félix y María Williams y sus dos hijos, Iñaki y Nico. Aunque sus padres prefieren mantenerse alejados de la exposición mediática, suelen acompañarlos en algunos de los momentos más importantes de sus carreras deportivas.

La relación entre los dos hermanos siempre fue especialmente estrecha. Iñaki, ocho años mayor, asumió un rol fundamental durante la infancia de Nico, especialmente después de que su padre viajara a Londres en 2006 para mejorar la situación económica familiar.

Durante esos años, Félix desempeñó distintos trabajos, entre ellos como vigilante de seguridad y empleado en un centro comercial cercano al estadio del Chelsea. Esa distancia hizo que Iñaki asumiera mayores responsabilidades en el hogar y se transformara en un apoyo permanente para su hermano menor.

Esa complicidad también se trasladó al fútbol. Ambos compartieron numerosos partidos con la camiseta del Athletic Club, formando una de las duplas ofensivas más reconocidas del equipo bilbaíno.

Ainhi García, la pareja de Nico Williams

En los últimos meses, la vida sentimental del futbolista también despertó interés. La pareja de Nico Williams es Ainhi García, una profesional alejada del mundo del espectáculo y con una destacada trayectoria académica.

La relación comenzó gracias a la amistad que Ainhi mantenía con la hermana menor del futbolista. Durante varios meses ambos mantuvieron el vínculo en estricta reserva y recién hacia finales de 2024 comenzaron a aparecer los primeros rumores. Con el paso del tiempo fueron dejándose ver juntos en viajes por ciudades como París y Barcelona, además de unas vacaciones en las Islas Mauricio, consolidando así una relación que continúa desarrollándose lejos de los grandes focos mediáticos.