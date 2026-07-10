Así es la casa de Lisandro Martínez y su pareja Muri López Benítez en Manchester: las fotos en Inglaterra

La casa en Manchester combina funcionalidad, elegancia y espacios abiertos para acompañar la nueva etapa de la pareja junto a su hija Aurora.

La vida de Lisandro Martínez y Muri López Benítez transcurre en Manchester, donde construyeron un hogar pensado para disfrutar de la tranquilidad familiar. La residencia refleja una combinación de elegancia, diseño contemporáneo y confort, con ambientes amplios que acompañan la nueva etapa de la pareja junto a su hija Aurora.

La casa de Lisandro Martínez en Manchester, un refugio para la vida familiar

Desde su llegada al fútbol inglés, Lisandro Martínez encontró en Manchester mucho más que un destino profesional. Junto a Muri López Benítez, el defensor de la Selección argentina creó un hogar que prioriza la privacidad, el bienestar y la comodidad para compartir la vida cotidiana con su pequeña hija, Aurora.

La vivienda fue concebida como un espacio donde el descanso ocupa un lugar central. Cada ambiente fue diseñado para transmitir calma, con una distribución abierta que favorece la integración de los distintos sectores de la casa y genera una sensación permanente de amplitud.

Las imágenes compartidas por la pareja en redes sociales permiten apreciar una residencia donde predominan la luminosidad y una decoración cuidadosamente elegida para combinar funcionalidad con detalles de categoría.

Diseño moderno, espacios abiertos y una decoración minimalista

Uno de los aspectos que más distingue la propiedad de Lisandro Martínez es su estilo contemporáneo. La decoración apuesta por líneas simples, materiales de calidad y una paleta de colores neutros que aporta equilibrio visual en todos los ambientes.

Los revestimientos símil mármol en distintas paredes se convierten en uno de los elementos más llamativos de la vivienda. A eso se suma una moderna chimenea integrada, que aporta un toque elegante sin perder la calidez que caracteriza al resto del hogar.

Los amplios ventanales ocupan un lugar protagónico dentro del diseño arquitectónico. Además de ofrecer vistas despejadas, permiten el ingreso de abundante luz natural durante gran parte del día. Las cortinas de gran altura acompañan esa propuesta estética y realzan la sensación de amplitud que domina cada rincón de la residencia.

La distribución abierta conecta los principales espacios comunes, generando un ambiente ideal para la convivencia familiar y favoreciendo una circulación cómoda entre el living, el comedor y otros sectores de uso diario.

El hogar de Lisandro Martínez y Muri López Benítez apuesta al confort

La residencia de Lisandro Martínez y Muri López Benítez fue diseñada para priorizar la comodidad, la privacidad y la vida en familia. Crédito de foto: @lisandromartinez

La residencia fue pensada para responder a las necesidades de una familia joven. Los ambientes amplios y bien iluminados crean una atmósfera serena, donde cada detalle busca transmitir confort sin renunciar al diseño.

La presencia de muebles de líneas rectas y una decoración minimalista contribuyen a mantener una imagen ordenada y moderna. Al mismo tiempo, los tonos claros elegidos para las paredes y el mobiliario ayudan a potenciar la luminosidad natural que caracteriza a la propiedad.

El resultado es un equilibrio entre lujo y funcionalidad, dos conceptos que se combinan para ofrecer un espacio acogedor donde la vida cotidiana se desarrolla con comodidad.

Una casa donde el diseño y la calidez conviven en armonía

La vivienda de Lisandro Martínez y Muri López Benítez refleja una propuesta que va más allá de la estética. Cada ambiente fue pensado para convertirse en un lugar de encuentro, descanso y disfrute familiar, acompañando la etapa que atraviesan junto a Aurora.

La integración de espacios, el predominio de la luz natural, los detalles arquitectónicos modernos y una decoración sobria convierten a la residencia en un verdadero refugio dentro de Manchester. La combinación de elegancia, funcionalidad y una atmósfera cálida resume el estilo elegido por la pareja para construir su hogar lejos de la Argentina.