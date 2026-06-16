Quién es la esposa de Lisandro Martínez: así es Muri López Benítez y cómo es su historia de amor

Lisandro Martínez y su esposa Muri López Benítez.

Mientras Lisandro Martínez se consolidaba como uno de los defensores más importantes del fútbol argentino y europeo, hubo una persona que lo acompañó desde mucho antes de la fama, los títulos y las luces de la élite. Se trata de Muriel "Muri" López Benítez, su pareja de toda la vida y madre de su primera hija.

La historia entre ambos es uno de los vínculos más estables y discretos dentro del mundo del fútbol. Lejos de los escándalos mediáticos y la exposición permanente, construyeron una relación que atravesó mudanzas, desafíos profesionales y cambios radicales en sus vidas, desde los días en Gualeguay hasta la actualidad en Europa.

El amor adolescente que resistió el paso del tiempo

La historia de amor entre Martínez y López Benítez comenzó cuando ambos eran adolescentes en Gualeguay, Entre Ríos. Se conocieron a través de amigos en común, en una etapa en la que el actual defensor de la Selección Argentina todavía soñaba con convertirse en futbolista profesional.

Por aquel entonces, Martínez daba sus primeros pasos en el fútbol juvenil mientras Muriel continuaba con su vida cotidiana y sus estudios. Lo que comenzó como un romance adolescente fue creciendo con los años y logró superar uno de los mayores desafíos para cualquier pareja joven: la distancia.

Lisandro Martínez y su esposa Muri López Benítez.

La carrera deportiva de Lisandro empezó a exigir sacrificios cada vez más importantes. Primero llegó su etapa en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys y luego su recorrido por distintos clubes del país. Sin embargo, lejos de debilitar el vínculo, la separación física fortaleció una relación basada en la confianza y el acompañamiento mutuo.

El recorrido por Europa y una compañera en cada etapa

El crecimiento profesional de Martínez fue tan vertiginoso como exitoso. Luego de destacarse en Defensa y Justicia, dio el salto al fútbol europeo para vestir la camiseta del Ajax de Países Bajos. Más tarde llegaría uno de los momentos más importantes de su carrera con su incorporación al Manchester United de Inglaterra.

En cada uno de esos cambios, López Benítez estuvo a su lado. Nuevos idiomas, culturas diferentes y la adaptación a otros países formaron parte de una experiencia compartida que ambos atravesaron juntos.

A través de las redes sociales, la pareja mostró distintos momentos de su intimidad, viajes y celebraciones familiares. Siempre mantuvieron un perfil relativamente bajo, pero los seguidores del defensor pudieron observar cómo la relación se fortalecía a medida que crecían los desafíos profesionales.

La llegada de Aurora, un nuevo capítulo para la familia

Después de más de una década de relación, la historia de amor encontró un nuevo significado con la llegada de Aurora, su primera hija.

La noticia fue celebrada por familiares, amigos y fanáticos del futbolista, que siguieron de cerca una etapa muy especial para la pareja. La llegada de la bebé marcó el comienzo de una nueva vida familiar para ambos y representó la consolidación de un proyecto que comenzó muchos años atrás en las calles tranquilas de Gualeguay.

Lisandro Martínez y su esposa Muri López Benítez.

Lejos de los flashes que suelen rodear al fútbol de élite, Martínez y López Benítez continúan construyendo una historia que combina amor, compañerismo y crecimiento compartido. Desde la adolescencia hasta la paternidad, la pareja atravesó cada desafío unida y hoy vive uno de los momentos más felices de su vida.