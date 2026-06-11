Así es la impresionante casa de Lisandro Martínez en Manchester

Los detalles de la casa de Lisandro Martínez en Manchester.

Lisandro Martínez y su esposa Muri López Benítez disfrutan de su vida familiar en Manchester junto a su hija Aurora, y a través de sus redes sociales suelen compartir detalles de su hogar, que mezcla un diseño contemporáneo con una atmósfera cálida y sofisticada.

Uno de los puntos más llamativos de la casa son las paredes con un acabado símil mármol, que exhiben vetas suaves en tonos grises y blancos, aportando una estética elegante y atemporal. Este estilo se complementa con una iluminación cálida y textiles que suman confort, logrando un equilibrio perfecto entre modernidad y calidez.

Los detalles de la casa de Lisandro Martínez en Inglaterra

En el living, la chimenea destaca por su diseño minimalista y líneas rectas, integrada en un panel oscuro que la convierte en el centro visual del ambiente. Más allá de su función práctica, esta chimenea se impone como un elemento de diseño que le da un aire cosmopolita y sofisticado al espacio.

El entorno de la chimenea se completa con una alfombra de pelo sintético en tonos neutros, que aporta textura y comodidad, y una televisión de gran tamaño donde la pareja suele disfrutar de partidos de fútbol y momentos en familia.

Otro detalle que define el estilo del hogar son las cortinas con efecto “puddle”, una tendencia fuerte en decoración que consiste en que la tela caiga dejando un pliegue doblado en el suelo, agregando un toque relajado pero elegante. Estas cortinas se lucen en los ventanales y aportan volumen y sofisticación a los espacios. Las puertas con vidrios repartidos y marcos negros también forman parte del diseño interior, uniendo los distintos ambientes y aportando continuidad visual sin perder estilo.

En cuanto al mobiliario, la pareja eligió piezas modernas y simples, con colores neutros y detalles en negro que generan contraste. Los sillones amplios y las superficies limpias se combinan con objetos sutiles como plantas, velas y elementos minimalistas que mantienen la estética contemporánea sin sobrecargar el ambiente.

Uno de los espacios preferidos del campeón del mundo y su esposa es un rincón frente a una ventana que permite ver el exterior. Allí, una pequeña mesa con base rosa pastel y sillas a tono crean un refugio perfecto para compartir mate, charlas y disfrutar de la simpleza cotidiana.

En definitiva, la casa de Lisandro Martínez y Muri López Benítez en Manchester refleja un equilibrio entre funcionalidad, confort y estilo, donde los rincones luminosos con grandes ventanales conviven con áreas íntimas dominadas por tonos cálidos y texturas suaves.