Independiente busca a un jugador que está sancionado y suspendido por la FIFA

El Rojo evalúa la llegada del ex-Unión y Vélez, quien se encuentra inhabilitado hasta noviembre por la adulteración de documentos con la selección de Malasia. Las claves de un interés sorpresivo.

En la búsqueda constante de variantes e ingeniería en el mercado de pases, Independiente apuntó los cañones hacia un nombre que genera revuelo: Imanol Machuca. El extremo argentino, actualmente en Fortaleza de Brasil, está en la órbita de la dirigencia del Rojo, aunque la negociación encierra un condimento atípico y complejo: el futbolista está sancionado por la FIFA y no podrá jugar partidos oficiales hasta el 5 de noviembre.

El castigo que pesa sobre Machuca se debe a una inhabilitación impuesta por el máximo organismo del fútbol mundial tras comprobarse una adulteración de pasaportes con el objetivo de disputar encuentros para la selección de Malasia. Debido a esta sanción, el atacante únicamente está habilitado para entrenarse con un plantel profesional, quedando al margen de la competencia oficial por los próximos meses.

A pesar de esta severa restricción, en Avellaneda ven con buenos ojos la posibilidad de concretar un fichaje a mediano plazo. El factor determinante es económico: Fortaleza, club dueño de su ficha que viene de sufrir el descenso a la Serie B del fútbol brasileño, busca desprenderse del jugador por una cifra significativamente accesible.

No es la primera vez que la dirigencia de Independiente se fija en Machuca. A comienzos de 2025, el club entabló avanzadas charlas para quedarse con su pase, pero el futbolista terminó decantándose por la oferta de Vélez Sarsfield. Su paso por el Fortín concluyó sin el brillo esperado: disputó 28 partidos, convirtió un solo gol y aportó una asistencia.

La eventual llegada del extremo también plantea interrogantes desde lo estrictamente táctico. Hasta la fecha, Independiente ha sumado a Maximiliano Meza como refuerzo, mientras que el entrenador Gustavo Quinteros no marcó la llegada de un atacante por afuera como una prioridad, considerando que ya cuenta en esa posición con nombres como Santiago Montiel, Matías Abaldo y Maximiliano Gutiérrez.

Las prioridades del cuerpo técnico pasan por reforzar la zaga central, el lateral izquierdo y el mediocampo, por lo que la incorporación de Machuca —quien recién podría debutar en el tramo final del año— responde más a un oportunismo dirigencial que a una urgencia del entrenador.