Glow up en casa: la mascarilla casera más efectiva para reparar los labios resecos en invierno.

Tener los labios hidratados en casa con una mascarilla casera es posible si elegís los ingredientes correctos. Si sos de las que suelen tener los labios resecos, especialmente durante el invierno, esta mascarilla te puede ayudar mucho. Se prepara con dos ingredientes muy fáciles de conseguir y es mucho más efectiva que muchos bálsamos comprados.

"Yo soy de las que se suele hacer todo lo de belleza desde casa, así que les creé esta serie con mis mejores tips de belleza. Para el día de hoy les voy a enseñar mi mascarilla de labios, aprovechando que tengo los labios muy secos y normalmente me la aplico cuando los tengo así", cuenta Ana Sofia Salcev, creadora de contenido beauty.

Cómo hacer una mascarilla para labios resecos totalmente casera

Para prepararla, solamente necesitás un envase chiquito vacío, vaselina, aceite de coco y vitamina E. "La verdad, lo que yo más siento que me ayuda a los labios es la vitamina E, así que trata de agregarle más", explica. Esto se consigue fácilmente en varias farmacias o tiendas de cuidado para la piel y el pelo.

Lo siguiente es aplicarla. Podés colocártela antes de sacarte el maquillaje y dejarla actuar unos minutos o aplicártela a la noche y dejártela hasta la mañana siguiente. "Y listo, yo la hago y la dejo actuar antes de maquillarme o también me la aplico en las noches y al otro día me amanecen mucho mejor", asegura la creadora del video.

Por qué estos ingredientes reparan tan bien los labios

La clave está en que cada uno cumple una función diferente: mientras algunos ayudan a formar una barrera que evita la pérdida de hidratación, otros aportan nutrientes que favorecen una apariencia más suave y saludable. La vaselina es uno de los ingredientes más utilizados para tratar la resequedad porque funciona como un protector de la piel. Al aplicarla sobre los labios, crea una capa que ayuda a retener la humedad y evita que factores externos como el frío, el viento o el aire seco sigan resecándolos.

Por su parte, el aceite de coco aporta ácidos grasos que ayudan a suavizar la piel y mejorar la sensación de tirantez. Gracias a su textura, permite que los labios se sientan más cómodos y flexibles, especialmente cuando están ásperos o con pequeñas grietas.

La vitamina E es otro de los ingredientes estrella de esta mascarilla. Este antioxidante es conocido por sus propiedades hidratantes y protectoras, ya que ayuda a mantener la piel nutrida y puede favorecer la recuperación de zonas que están más secas o sensibilizadas.