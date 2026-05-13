Labios hidratados con 3 ingredientes: cómo hacer un exfoliante casero para prevenir labios rotos por el frío.

Hay un exfoliante casero para labios muy fácil de hacer en casa, con solamente tres ingredientes, que te va a ayudar a repararlos y mantenerlos hidratados. Con la llegada del frío, es normal que los labios se agrieten y se resequen.

Incluso muchas personas pueden experimentar sangrado de labios durante los días de temperaturas bajas. Lo ideal es que consultes con un dermatólogo si te pasa muy seguido, pero en el mientras tanto, este exfoliante casero te puede ayudar a mejorarlos de forma natural.

Exfoliante casero para hidratar los labios lastimados

Ingredientes

2 cucharadas de azúcar.

2 cucharadas de miel.

1 cucharada de aceite de coco.

Preparación

Mezclar todos los ingredientes en un bol hasta que se integren. Colocar la mezcla sobre tus labios con la ayuda de una espátula pequeña. También puede ser una cucharita. Date un ligero masaje con las yemas de los dedos para exfoliar bien (recordá lavarte las manos previamente). Retirá el producto con un papel. ¡Listo! Repetí este proceso al menos dos veces por semana para ver resultados.

Por qué estos tres ingredientes funcionan tan bien para exfoliar los labios

El azúcar actúa como exfoliante físico suave, eliminando las células muertas que se acumulan en la superficie y que hacen que los labios se vean opacos y resecos. Al retirarlas, deja la piel más lisa y preparada para absorber mejor los nutrientes.

La miel, por su parte, es un humectante natural. Esto significa que atrae y retiene la humedad, ayudando a mantener los labios hidratados por más tiempo. Además, tiene propiedades calmantes que pueden aliviar la irritación.

El aceite de coco aporta nutrición y suavidad. Es rico en ácidos grasos que refuerzan la barrera de la piel, evitando la pérdida de agua y protegiendo los labios de las agresiones externas, como el frío o el viento.

Estos tres ingredientes juntos logran un equilibrio ideal, ya que exfolian sin agredir los labios. Al mismo tiempo, hidratan y reparan. Si los usás con constancia, pueden marcar una diferencia real en la apariencia y salud de los labios.

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