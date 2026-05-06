Piel suave en todo el cuerpo: cómo hacer un exfoliante casero con 4 ingredientes.

Hay un exfoliante casero que podés hacer en casa para tener una piel mucho más suave en todo el cuerpo, eliminar impurezas y dejarla reluciente. No hace falta que gastes dinero en exfoliantes comprados, con solamente cuatro ingredientes podés preparar uno.

"Te enseño cómo hacer un exfoliante casero para tener la piel sin granitos y súper bonita. Lo único que vas a tener que comprar es azúcar, porque seguramente todo lo demás ya lo tienes en tu casa", cuenta la creadora de contenido beauty de la cuenta de TikTok Candy Dulce.

El ingrediente estrella es el azúcar. Gracias a su textura granulada, permite que al pasarlo sobre la piel y frotar con presión se eliminen partículas de la piel de manera suave y controlada, para darle lugar a una piel nueva y libre de impurezas.

Lo que hacen el aceite y la crema corporal es mantener a la piel protegida de la exfoliación para que no sea tan agresiva, explica la creadora del video. Lo ideal es que repitas este proceso una vez a la semana, como mínimo, para ver buenos resultados.

Exfoliante casero natural: cómo hacerlo con cuatro ingredientes

Ingredientes

Azúcar.

Aceite de bebé o de coco.

Crema corporal (la que tengas en casa).

Jabón corporal líquido.

Preparación