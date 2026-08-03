Ver Vélez vs. Independiente por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

El delantero Gabriel Ávalos.

Independiente visita a Vélez Sarsfield este lunes a las 19 horas por la fecha 3 del Torneo Clausura. Un partido clave para las aspiraciones del Rojo, que llega entonado con dos victorias al hilo, aunque aún con deudas en el juego. En el primer partido, logró una victoria importante ante Estudiantes por 2 a 0 en La Plata, mientras que el pasado jueves derrotó por la mínima a Newell´s, con un golazo de Santiago Montiel (con la pierna inhabil).

El Fortín, por su lado, viene también con puntaje perfecto y lleno de confianza. En primer lugar, venció en condición de visitante a Instituto por 1 a 0. Y se quedó en Córdoba para enfrentar al Talleres de Jorge Sampaoli, al que venció por 3 a 1. Un triunfo que le permite de forma momentánea estar en zona de ingreso a la próxima Copa Libertadores, el primer gran objetivo que tiene por delante de acá a fin de año.

Por dónde ver Independiente contra Vélez

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

o es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Vélez e Independiente será transmitido por ESPN Premium.

Una victoria sufrida ante Newell´s

Independiente consiguió una valiosa victoria por 1-0 sobre Newell's y continúa con un inicio ideal en la temporada, con dos triunfos en igual cantidad de partidos y sin recibir goles. Aunque el rendimiento colectivo todavía no termina de convencer, el equipo de Avellaneda logra sumar resultados positivos que lo mantienen en los primeros puestos de la tabla y le permiten atravesar un presente deportivo alentador, pese a los problemas institucionales, entre ellos una nueva inhibición impuesta por Olimpia de Paraguay.

Independiente viene de ganar.

El desarrollo del encuentro fue parejo y con escasas situaciones de peligro, pero el Rojo mostró una leve superioridad durante varios pasajes del partido. La habilidad de Maximiliano Gutiérrez por la banda derecha, el desequilibrio constante de Montiel, la solidez de Iván Marcone en el mediocampo y el buen nivel de Facundo Zabala por el sector izquierdo fueron algunos de los aspectos más destacados del conjunto dirigido por Gustavo Quinteros.

Antes del único gol del partido, Independiente ya había generado algunas oportunidades claras. El arquero Josué Reinatti respondió con seguridad al anticipar un centro peligroso y luego evitó el segundo tanto con una destacada intervención ante un remate de Zabala. Sin desplegar un juego brillante, el Rojo volvió a mostrar eficacia para quedarse con tres puntos importantes y consolidar su buen arranque en el campeonato.