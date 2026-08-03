Infantino buscó apoyo de Trump tras fracaso de plan para vender los derechos del Mundial: medio

Imagen de archivo el presidente de EEUU, Donald Trump (izq), y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la entrega de la Copa del Mundo a España en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, EEUU.

El ​presidente de la FIFA, Gianni Infantino, buscó el apoyo de la Administración Trump ante ‌las crecientes críticas ‌tras el fracaso de su plan de vender una participación en los derechos comerciales del Mundial, según informó el lunes The New York Post, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

El diario informó de que Infantino había intentado ​en repetidas ocasiones, ⁠sin éxito, ponerse en contacto por teléfono ‌con el presidente de Estados Unidos, ⁠Donald Trump, desde que la ⁠propuesta fracasara el viernes, y que el presidente de la FIFA se sentía "aislado" por la avalancha ⁠de cobertura mediática negativa.

Asimismo, indicó que ​Infantino programó conversaciones privadas con el ‌secretario de Estado Marco ‌Rubio, y dos fuentes confirmaron que el ⁠presidente de la FIFA mantendrá una llamada con el máximo representante diplomático de Estados Unidos justo después de las 9 de la ​mañana, hora ‌del Este.

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Las críticas se han intensificado por su fallido plan de escindir los activos comerciales del organismo rector del fútbol mundial en una nueva entidad respaldada ⁠por inversores privados.

La FIFA no hizo ningún comentario de inmediato, mientras que la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.

El plan de la FIFA de obtener hasta 4.200 millones de dólares de inversores privados mediante la venta ‌de una participación cercana al 20% en una nueva entidad encargada de supervisar competiciones como el Mundial acabó siendo descartada el viernes tras la feroz resistencia de las partes interesadas.

Tras el abandono ‌de la idea, la atención se centra ahora en las posibles repercusiones para el suizo Infantino, de ‌56 años, ⁠cuya candidatura a un nuevo mandato como presidente de la FIFA de ​2027 a 2031 se enfrenta a un mayor escrutinio tras el fracaso de la iniciativa.

Con información de Reuters