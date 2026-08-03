Dónde vive Alexis Mac Allister: así es la lujosa casa de Londres del futbolista y Ailén Cova

Alexis Mac Allister y Ailén Cova. Foto: Instagram Alexis Mac Allister

Mientras consolida su carrera en el fútbol europeo, Alexis Mac Allister también disfruta de una vida familiar junto a Ailen Cova en una exclusiva propiedad del noroeste de Inglaterra. La moderna residencia combina diseño contemporáneo, amplios espacios y un rincón muy especial dedicado a los mayores logros deportivos del campeón del mundo.

Dónde está la casa de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

La residencia de Alexis Mac Allister se encuentra en Wilmslow, una de las zonas residenciales más exclusivas del noroeste de Inglaterra, elegida por numerosas figuras del deporte debido a su tranquilidad, privacidad y cercanía con las ciudades donde se desarrolla la actividad futbolística de la Premier League.

El mediocampista del Liverpool eligió instalarse con Ailén Cova en Wilmslow, una de las zonas más exclusivas del noroeste inglés

El mediocampista se instaló allí junto a Ailen Cova después de incorporarse al Liverpool. Desde entonces, la propiedad se convirtió en el lugar donde ambos desarrollan su vida cotidiana, lejos de la exposición mediática y rodeados de un entorno natural que ofrece un marcado contraste con el ritmo de las grandes ciudades.

La vivienda responde a una arquitectura contemporánea que prioriza la luminosidad y la integración de los ambientes, dos características que definen gran parte del diseño moderno de alto nivel.

La decoración apuesta por una estética contemporánea con tonos neutros, madera, piedra natural y mobiliario de líneas simples

Cómo es la mansión de Alexis Mac Allister en Inglaterra

La casa fue diseñada con líneas rectas, grandes superficies vidriadas y espacios abiertos que permiten aprovechar al máximo la luz natural. Los jardines rodean toda la propiedad y generan una continuidad visual entre el interior y el exterior.

Distribuida en tres plantas, la residencia ofrece ambientes amplios pensados para combinar comodidad y funcionalidad. Entre sus principales espacios se destacan un gran hall de ingreso, un living integrado con el comedor, una cocina de concepto abierto, sala de juegos, estudio privado, gimnasio, lavadero, despensa y cinco dormitorios.

La suite principal dispone de vestidor y baño privado, mientras que varios de los dormitorios secundarios también cuentan con baño en suite. Además, la propiedad posee autorización para futuras ampliaciones que podrían incorporar una pileta cubierta, un sauna y un sector exclusivo destinado al relax.

La residencia se destaca por su arquitectura moderna, grandes ventanales y ambientes integrados que potencian la luz natural

Los interiores minimalistas que caracterizan la vivienda

La decoración elegida por Alexis Mac Allister y Ailen Cova mantiene una estética minimalista, donde predominan los tonos neutros y los materiales nobles. La madera, la piedra natural y los detalles metálicos aportan calidez sin perder el estilo moderno que domina toda la residencia. El mobiliario presenta líneas simples y funcionales, con ambientes despejados que favorecen la circulación y la amplitud visual.

La cocina, el comedor y el living forman un gran espacio integrado que funciona como el centro de la casa. Gracias a los enormes ventanales, cada ambiente recibe abundante iluminación natural y ofrece vistas permanentes hacia los jardines que rodean la propiedad.

El museo privado de Alexis Mac Allister, el rincón más especial de la casa

Uno de los espacios más llamativos de la vivienda es el museo personal creado por Alexis Mac Allister para conservar los recuerdos más importantes de su carrera deportiva. Originalmente, ese ambiente había sido pensado como una sala gamer. Sin embargo, con el paso del tiempo fue transformándose en una galería dedicada al recorrido profesional del futbolista, una iniciativa impulsada por Ailen Cova.

En ese espacio se exhiben camisetas utilizadas en distintas etapas de su carrera, trofeos, medallas, reconocimientos individuales y objetos vinculados con competiciones nacionales e internacionales. Cada pieza se encuentra organizada dentro de vitrinas de cristal con iluminación LED, mientras que los muebles realizados a medida y los fondos neutros permiten destacar cada recuerdo sin sobrecargar el ambiente.