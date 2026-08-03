Ariana Grande posa en la alfombra roja de la 83ª edición de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, EEUU

​Ariana Grande se retirará de la vida pública una vez que finalice su gira en ‌curso el próximo ‌mes, según la revista People, citando a un representante que afirmó que el "trabajo ante el público" de la estrella del pop estadounidense la había sometido a un "escrutinio público interminable y constante".

Grande también se ha retirado del reestreno previsto de "Sunday in ​the Park with ⁠George", de Stephen Sondheim, cuyo estreno está ‌previsto en el Barbican Centre de Londres ⁠para el verano de ⁠2027.

En un comunicado publicado en su página web, el centro artístico ha indicado que Grande había decidido ⁠retirarse de la producción, en la que ​también iba a participar su compañero ‌de reparto en "Wicked", Jonathan Bailey.

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"Sabemos ‌que no debe de haber sido una ⁠decisión fácil, y la toma con nuestra total comprensión y apoyo", dice el comunicado.

Reuters se ha puesto en contacto con los representantes de ​Grande para ‌recabar sus comentarios.

La decisión, según se ha informado, se conoce tras años de especulaciones públicas sobre el aspecto físico y la salud de Grande, un escrutinio que se ⁠intensificó tras el estreno, el 31 de julio, de su videoclip "Petal", que acompañó al lanzamiento del álbum del mismo nombre.

En el video, Grande interpreta a una aspirante a artista rechazada repetidamente en las audiciones por un jurado compuesto por hombres, que la describen ‌como "nada especial", "aburrida de ver" y "desesperada", y la acusan de haberse "operado demasiado". Al final del video, ella enciende una motosierra y la dirige hacia el jurado.

Grande, ganadora de tres premios Grammy, también fue nominada a ‌un Oscar por su interpretación de Glinda en la primera entrega de "Wicked".

Le quedan tres fechas de su gira ‌en Chicago ⁠antes de comenzar una serie de diez noches en el O2 Arena de ​Londres, donde está previsto que la gira concluya el 1 de septiembre.

Con información de Reuters