SUAF de ANSES: de cuánto es el aumento en agosto 2026

ANSES: cuándo se paga el SUAF de agosto 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en agosto de 2026 los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) con un incremento del 1,9%, en línea con la inflación de junio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La actualización alcanzará a trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios del Monotributo Social que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo previsional.

De cuánto es el SUAF en agosto de 2026 con aumento confirmado

Con el aumento por movilidad, el monto del Salario Familiar por Hijo para los monotributistas de las categorías A, B y C y para los titulares del Monotributo Social será de:

Asignación Familiar por Hijo (categorías A, B y C y Monotributo Social): $75.438,60 por hijo.

El beneficio se depositará automáticamente en la cuenta bancaria declarada ante ANSES.

SUAF: cuánto se paga en agosto

SUAF ANSES en agosto: cómo varía el monto según la categoría

El valor del SUAF disminuye de manera progresiva a medida que aumenta la categoría del monotributo o el nivel de ingresos del grupo familiar. Además, las familias que residen en zonas desfavorables perciben montos superiores, de acuerdo con los coeficientes diferenciales establecidos por la normativa vigente.

La prestación está destinada a:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas.

Beneficiarios del Monotributo Social.

Para mantener el beneficio, el grupo familiar debe respetar los topes de ingresos fijados por ANSES. En el caso de los monotributistas, quienes se encuentren inscriptos desde la categoría I en adelante quedan excluidos del cobro de las asignaciones familiares. Asimismo, el SUAF es incompatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignaciones familiares: el monto que se cobra

ANSES 2026: Cuándo se cobra el SUAF en agosto

El calendario de pagos de agosto quedó establecido según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 10 de agosto.

10 de agosto. DNI terminados en 1: 11 de agosto.

11 de agosto. DNI terminados en 2: 12 de agosto.

12 de agosto. DNI terminados en 3: 13 de agosto.

13 de agosto. DNI terminados en 4: 14 de agosto.

14 de agosto. DNI terminados en 5: 17 de agosto.

17 de agosto. DNI terminados en 6: 18 de agosto.

18 de agosto. DNI terminados en 7: 19 de agosto.

19 de agosto. DNI terminados en 8: 20 de agosto.

20 de agosto. DNI terminados en 9: 21 de agosto.

El incremento responde al esquema de movilidad vigente, que ajusta mensualmente las prestaciones de ANSES de acuerdo con la inflación informada por el INDEC dos meses antes. Como el IPC de junio fue del 1,9%, ese mismo porcentaje se aplicará sobre las asignaciones familiares que se abonarán durante agosto.