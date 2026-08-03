Aumento de ANSES para agosto 2026: el nuevo monto de jubilados, AUH y pensiones

Revisá los nuevos montos antes de consultar la fecha de cobro correspondiente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los valores que cobrarán jubilados, pensionados y titulares de asignaciones durante agosto de 2026. Los haberes tendrán un incremento del 1,89% por la actualización por movilidad y, en el caso de quienes perciben ingresos mínimos, continuará el bono extraordinario de hasta $70.000, lo que impactará en millones de beneficiarios de todo el país.

Cómo quedan las jubilaciones de ANSES en agosto

El aumento de agosto responde al mecanismo de movilidad vigente, que ajusta los haberes de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes. En esta oportunidad, el incremento toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio informado por el INDEC.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasa a ser de $419.775,93. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes cobran el haber mínimo recibirán un total de $489.775,93.

ANSES también informó que los jubilados y pensionados cuyos ingresos superen el haber mínimo recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese mismo límite establecido para agosto.

Cuánto cobran las pensiones y la PUAM

Las prestaciones destinadas a otros beneficiarios también tendrán un incremento durante agosto. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará un haber de $335.820,74 y, con el bono extraordinario, llegará a $405.820,74.

En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez pasarán a $293.843,15. Con el refuerzo de $70.000, el ingreso total será de $363.843,15.

AUH y asignaciones familiares: los nuevos valores

La actualización mensual también alcanza a quienes cobran asignaciones familiares. Desde agosto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $150.848, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad ascenderá a $491.173.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo correspondiente al primer rango de ingresos tendrá un valor de $75.433, de acuerdo con los montos informados por ANSES.

La jubilación máxima también aumenta

El incremento por movilidad impacta en todos los haberes previsionales, incluidos los de mayor monto. Según estimaciones realizadas a partir de la normativa vigente, la jubilación máxima de agosto se ubicaría en $2.667.807, una cifra calculada luego del descuento obligatorio destinado al PAMI. Ese valor todavía no fue confirmado oficialmente por el organismo.

En el caso de la Pensión Madre de 7 Hijos, el haber se equipara al de la jubilación mínima, por lo que el monto estimado asciende a $419.734,71, o $489.734,71 si corresponde el bono extraordinario.

El aumento alcanza jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones sociales de ANSES.

Los montos confirmados por ANSES para agosto

Estos son los principales valores anunciados para agosto de 2026:

Jubilación mínima: $489.775,93 (incluye bono).

$489.775,93 (incluye bono). PUAM: $405.820,74 (incluye bono).

$405.820,74 (incluye bono). PNC por Invalidez y Vejez: $363.843,15 (incluye bono).

$363.843,15 (incluye bono). AUH: $150.848.

$150.848. AUH por Hijo con Discapacidad: $491.173.

$491.173. Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $75.433.

ANSES también confirmó que los pagos se realizarán respetando el cronograma habitual de acreditación. Las fechas específicas podrán consultarse a través de los canales oficiales del organismo, según la terminación del DNI de cada beneficiario.