El número de muertos por oleada de migrantes hacia Ceuta sube a 72

Cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia territorio español, en Ceuta

El número de muertos tras el cruce masivo de migrantes procedentes desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, en el norte de África, ‌subió el domingo a al ‌menos 72, tras hallarse cinco cadáveres más a lo largo de la costa de Ceuta, informaron las autoridades.

Más de 50.000 personas cruzaron a Ceuta por tierra y mar en una oleada sin precedentes que comenzó el jueves en una de las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África, lo que provocó la alarma en todo el bloque. Más de 48.000 personas regresaron a Marruecos en un ​plazo de 48 horas ⁠y otras muchas más durante el fin de semana, informaron las autoridades españolas.

El ‌representante del Gobierno español en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, dijo el ⁠domingo a periodistas que, además de los 72 ⁠muertos, más de 1.000 personas habían recibido atención sanitaria desde el jueves. La situación en la ciudad había mejorado notablemente, afirmó, pero aún quedaba mucho por hacer para ⁠restablecer la normalidad.

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Algunos migrantes se ahogaron y otros resultaron aplastados al intentar ​escalar un rompeolas y la valla fronteriza. Muchos se habían ‌visto empujados a emigrar por las dificultades ‌económicas y animados por rumores difundidos en las redes sociales.

REFUERZO DE PATRULLAS ⁠FRONTERIZAS ESPAÑOLAS EN CEUTA

"Me duele profundamente que haya jóvenes muriendo en el mar. No es justo que, en el año 2026, mujeres con niños de tan solo dos meses de edad tengan que cruzar el mar solo para morir", afirmó Karima ​Abenaz, una ciudadana ‌francesa residente en Ceuta con familia en Marruecos, conteniendo las lágrimas.

"En Marruecos hay comida, hay todo lo que necesitamos", añadió. "Si no tenemos un trabajo digno, deberíamos ir a la huelga y exigir nuestros derechos al Gobierno. No deberíamos morir en el mar, no está bien".

El presidente de Ceuta, ⁠Juan Jesús Vivas, dijo al periódico El País que el depósito de cadáveres de la ciudad había recibido 88 cadáveres, entre ellos algunos que habían fallecido en intentos anteriores, de menor envergadura, de llegar al territorio mediante peligrosas travesías nocturnas a nado durante las últimas dos semanas. Afirmó que las autoridades marroquíes también estaban recuperando cadáveres del mar, pero no se disponía de información oficial al respecto.

Las autoridades han reforzado las patrullas de ‌la Policía y el Ejército y el sábado instalaron una barrera flotante de 500 metros (1.600 pies) frente a las costas de Ceuta.

Veintidós Estados miembros de la UE enviaron una carta en la que solicitaban una acción coordinada para proteger las fronteras exteriores y otras medidas tras el incidente de Ceuta. Italia suspendió durante un mes el régimen de ‌libre circulación sin pasaporte del espacio Schengen con España.

España ha adoptado una postura más abierta respecto a los migrantes que la mayoría de los demás países de la UE, poniendo ‌en marcha un programa ⁠para conceder la residencia a más de medio millón de personas indocumentadas.

Ha rechazado las sugerencias de que este programa fomentara la avalancha ​hacia Ceuta, afirmando que quienes entraran en Ceuta de forma irregular no podrían viajar a la España peninsular ni a ningún otro lugar de la zona Schengen.

Con información de Reuters