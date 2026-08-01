Ataques israelíes dejan dos muertos en Gaza y destruyen almacenes de medicamentos

Palestinos inspeccionan el lugar donde Israel lanzó un ataque nocturno contra un almacén de medicamentos en Deir al-Balah

El Ejército israelí mató el sábado a dos palestinos en Gaza y destruyó dos almacenes cercanos a un hospital en los que se dice que se almacenaban medicamentos, en medio de la ‌incertidumbre sobre si Israel aceptó el acuerdo alcanzado ‌con Hamás sobre el desarme del grupo.

Las autoridades sanitarias palestinas dijeron que dos palestinos murieron en la zona de Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza, en el centro de la Franja, a causa de un ataque aéreo israelí. Un portavoz militar señaló que los objetivos eran militantes de Hamás, pero se negó a dar más detalles.

En un incidente anterior, un ataque aéreo israelí destruyó dos almacenes que el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa utilizaba para almacenar medicamentos en Deir al-Balah, en el sur de Gaza, informó el Ministerio de Sanidad palestino en Gaza en un comunicado.

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Varias horas después del ​ataque, el Ejército israelí dijo que ⁠había bombardeado un escondite de Hamás cerca del hospital que el grupo utilizaba para almacenar armas. Según un comunicado ‌militar, también fueron atacados otros lugares de Gaza que, afirmó, eran utilizados por Hamás para almacenar ⁠armamento.

El Ejército dijo que los ataques fueron dirigidos por la agencia de ⁠inteligencia Shin Bet. No reveló ninguna prueba que respaldara la afirmación de que Hamás almacenaba armas en ninguno de esos lugares.

Las imágenes de Reuters del ataque en Deir al-Balah mostraban un cráter de varios metros de ancho que marcaba el lugar ⁠de la explosión, con escombros esparcidos por toda la zona —entre ellos, lo que parecían ser suministros médicos— ​cerca de un campamento de tiendas de campaña muy concurrido.

Otros dos almacenes que contenían ‌medicamentos y la consulta externa del hospital resultaron dañados en ‌el ataque, informó el Ministerio de Sanidad palestino. No se registraron de inmediato informes de heridos.

El hospital señaló ⁠que en los almacenes se guardaban suministros médicos esenciales utilizados para tratar a pacientes con insuficiencia renal sometidos a diálisis, junto con otros materiales como gasas utilizadas en el cuidado de heridas y tratamientos rutinarios.

"La ocupación israelí ha cometido un crimen atroz", dijo Khalil al-Daqran, médico del hospital, en referencia al ataque.

"En plena noche, (el Ejército) atacó un almacén que contenía suministros ​médicos para el hospital, ‌y la ocupación lo destruyó por completo", declaró a Reuters.

Testigos afirmaron que el Ejército había emitido una advertencia de evacuación para la zona antes de llevar a cabo el ataque contra Deir al-Balah.

Los hospitales y otros lugares civiles gozan de protección en virtud del derecho internacional humanitario, aunque dicha protección puede perderse si se utilizan con fines militares. El Ejército israelí afirma que Hamás y otros grupos armados operan desde ⁠el interior de zonas e instalaciones civiles, incluidos los hospitales.

Fátima Sharab, de 34 años, una madre palestina desplazada con dos hijos que vive en una tienda de campaña cerca de los almacenes, dijo que el ataque destruyó las tiendas en las que se alojaban entre 60 y 70 personas que se habían refugiado allí.

Muchas personas que necesitaban atención médica se habían refugiado en las tiendas para estar cerca del hospital, explicó Sharab.

Israel ha seguido llevando a cabo ataques contra Gaza desde que acordó el pasado octubre un alto el fuego mediado por Estados Unidos, lo que ha provocado la muerte de 1.222 palestinos en los últimos nueve meses. ‌Las autoridades sanitarias palestinas afirman que muchas de las víctimas mortales eran mujeres y niños. Hamás rara vez da a conocer el número de sus bajas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que se había producido un avance decisivo en su plan para poner fin a la guerra, al que tanto Israel como Hamás se adhirieron el año pasado y que se inició con el alto el fuego.

Trump dijo que Hamás, que gobernó Gaza durante casi dos décadas antes de llevar a ‌cabo el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel —que desencadenó la guerra de Gaza—, había aceptado deponer las armas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aún no se ha pronunciado públicamente, mientras que su ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha calificado el ‌acuerdo de inaceptable y ha ⁠afirmado que Israel debe seguir aplicando su política de asesinar a los líderes de Hamás.

La Junta de Paz de Trump, creada para poner en práctica su plan para poner fin a la guerra ​de Gaza, publicó el jueves una hoja de ruta en la que se esbozan los pasos finales para llevar a cabo la iniciativa. El documento establece que Israel cesará las operaciones militares como parte de su compromiso con el plan de 20 puntos de Trump, que firmó el año pasado.

(Texto de Alexander Cornwell; edición de Hugh Lawson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)