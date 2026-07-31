Trump afirma que nunca habló con el presidente de la FIFA sobre venta de participación

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Final - España contra Argentina

Por Steve ​Holland y Bo Erickson

CAMP DAVID, EEUU, ‌31 jul (Reuters) - ‌El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que no había hablado con el jefe ​de ⁠la FIFA, Gianni Infantino, ‌sobre la ⁠posibilidad de que ⁠el organismo ofreciera participaciones a inversores externos.

La FIFA ⁠anunció el martes ​que tiene ‌previsto crear una ‌filial de 20.000 millones ⁠de dólares para gestionar el Mundial y el resto ​de ‌sus eventos, y que ofrecerá participaciones de hasta el 20% a inversores ⁠externos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Trump e Infantino mantienen una estrecha relación como consecuencia de la Copa del Mundo celebrada este año en Estados ‌Unidos.

Según la FIFA, se espera que una sociedad fundada por Joshua Kushner, hermano de ‌Jared Kushner, yerno de Trump, lidere el grupo ‌de inversores.

(Reporte ⁠de Steve Holland en Camp ​David, Bo Erickson en Washington; Editado en español por Javier Leira)